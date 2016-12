Nach zwei Jahren gibt es seitens der Firma Gruber und der Postbus GmbH wieder eine Preisanpassung von 1,35 auf 1,39 Euro pro Kilometer (+10 % USt). Dass das auch mit den erhöhten Treibstoffkosten begründet wurde, störte FP-Gemeinderat Christian Lausch. Denn diese seien gerade 2016 auf einem sehr niedrigen Niveau gewesen.

„Wir übersehen die alte Bevölkerung“

Die Rohölpreise seien wieder im Steigen. „Wir beschließen für die Zukunft“, sagte Kornelius Schneider, woraufhin Lausch feststellte, dass der VP-Finanzstadtrat ein Hellseher sein müsse. Grünen-Gemeinderat Denis Thompson klagte indes, dass es am Wochenende kein Angebot gebe und speziell die alten Menschen am Samstag und Sonntag weggesperrt seien. „Es ist traurig, dass wir uns als Gemeinde um so etwas nicht kümmern können.“

SP-Gemeinderat Peter Tauschitz stimmte zu, dass das Angebot des öffentlichen Verkehrs (VP) ausbaufähig sei und viele Menschen in der Stadtgemeinde über das Ruftaxi gar nicht informiert seien. „Es ist in der Gemeinde nicht sichtbar.“ Grünen-Gemeinderat Peter Loy bekräftigte: „Hollabrunn ist eine lang gestreckte Gemeinde und wir übersehen die alte Bevölkerung, die von der Versorgung ausgeschlossen ist.“

Das Angebot sei mäßig, ein Konzept notwendig. „Wir sind für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar“, entgegnete VP-Vizebürgermeister Alfred Babinsky, ehe das Ruftaxi-Angebot einstimmig beschlossen wurde.