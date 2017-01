Zwist um Kindergarten: „Standort eingehend geprüft“ .

Die Liste Scharinger meldete Bedenken gegen den Standort des geplanten Kindergartens am Messegelände an. So teilte Gemeinderätin Daniela Lichtenecker die Sorge einiger Eltern, dass das EVN-Umspannwerk hinter dem geplanten Bau eine Gesundheitsgefahr darstellen könnte. Dass der Strudelteich so nah am Haus sei, verursache ebenfalls Bauchweh.