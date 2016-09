Es brauche vor allem im ländlichen Raum eine geeignete Infrastruktur, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, appellierte Himmelbauer, die digitale Kluft zu schließen. „Und es müssen grundlegende digitale Kompetenzen gelehrt werden, damit die Schüler von heute gewappnet sind für den hoch technisierten Berufsalltag von morgen.“ Doch auch die heutigen Arbeitnehmer würden Aus- und Weiterbildung benötigen, um den Anschluss an eine veränderte Arbeitswelt nicht zu verlieren

Wettbewerbsfähigkeit: Kreatives Potenzial bestmöglich fördern

ÖVP-Staatssekretär Harald Mahrer: Zynische Reaktion auf SPÖ-Befragung. | ÖVP, zVg

Ein Treffen gab es auch zwischen Himmelbauer und Staatssekretär Harald Mahrer (V). Die Wettbewerbsfähigkeit am Land müsse bestehen bleiben. Gerade das Weinviertel habe viele kreative Köpfe und es gehe darum, dieses kreative Potenzial bestmöglich zu fördern, bekräftigte die Abgeordnete, die das erfolgreiche Programm „Gründung am Land“ zur Förderung für ländliche Jungunternehmer lobte. Dieses geht nun in die zweite Runde.

Ziel ist die Begleitung von Projekten in der Anfangsphase sowie die Weiterentwicklung junger Unternehmen von maximal fünf Jahren, die im Einklang mit dem jeweiligen Regionalkonzept stehen. Das Wirtschaftsministerium und das Landwirtschaftsministerium stellen dafür gemeinsam mit der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) insgesamt 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Einreichschluss ist der 15. Oktober online auf foerdermanager.awsg.at.

Angesprochen werden innovative Handwerke, verarbeitendes Gewerbe und industrielle Erzeugung sowie neue Produkte und Dienstleistungen in der Region, die der Ergänzung der regionalen Wertschöpfungskette dienen. In einer ersten Phase wurden 18 Projekte von einer Expertenjury ausgewählt, die sich mit innovativen Vorhaben wie beispielsweise neu beschichteten Holzpaletten oder einer mobilen Erfassung von Arbeitszeiten auszeichneten. Bis 2020 sollen 50.000 Neugründungen und 100.000 Arbeitsplätze in Österreich geschaffen werden.