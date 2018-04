Am Dienstag letzter Woche erstattete die Gemeinde Anzeige wegen eines in der Stadt verteilten Flugblatts mit dem Titel „vom Baumabschneider zum Halsabschneider“. Der anonyme Verfasser klagt darüber, dass es den öffentlichen Grünanlagen in Hollabrunn seit Jahren an den Kragen gehe und macht Bürgermeister Erwin Bernreiter dafür verantwortlich. Am Wochenende gab es den nächsten Anlass, ein Delikt zu melden.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg solle die strafrechtliche Relevanz klären, reagierte die Gemeinde mit einer Aussendung auf die Flugblattaktion. Die ÖVP-Fraktion verurteile diese aufs Schärfste. Dem Verfasser der „abstrusen Zeilen“ sei zu raten, den Mantel der Anonymität abzulegen ( NÖN.at berichtete aktuell, siehe hier und unten).

Schneider fassungslos: „Wo hört das auf?“

Am Karfreitagabend „zierte“ dann der mit rotem Lackspray angebrachte Schriftzug „Jeder gerodete Baum ist ein Stich in die Lunge unserer Stadt! Schämt euch!!!“ das Hollabrunner Rathaus ( auch darüber berichtete die NÖN, siehe hier und unten). Dass der Auslöser dafür auch hier die geplante Schaffung von Parkplätzen im Bereich des Wasserparks war, war unschwer zu erraten.

Samstagfrüh waren die Lettern durch die Stadtwerke schon wieder entfernt. Die Gemeinde zeigte die Sachbeschädigung an. „Wo hört das auf?“, schüttelte Helmut Schneider, Leiter der Allgemeinen Verwaltung im Rathaus, über die Art und Weise, sich zu artikulieren, den Kopf. Irgendwann werde der Verursacher jedoch gesehen werden, sollte er weitere derartige Aktionen planen.

Was sagen die Polit-Vertreter, die gegen die Wasserpark-Pläne Sturm gelaufen sind? Die SPÖ distanziere sich ganz klar von den Aktionen, vermisse aber nach wie vor ein aktives Zugehen der Bürgermeisterpartei auf die Wünsche der Hollabrunner Bevölkerung, sagt der rote Klubchef Alexander Eckhardt.

Tenor: Kritik berechtigt, Sachbeschädigung nicht

„Hätte man zum Beispiel 3.000 Unterschriften vorgelegt, hätte das vielleicht das Bürgermeister-Herz erweichen lassen“, verurteilt auch FPÖ-Chef Christian Lausch die Schmiererei und hätte sich eine sinnvollere Aktion gewünscht.

„Diese Aktion schadet unserem Anliegen eines respektvollen Umgangs mit der Natur in Hollabrunn“, betont Landtagsabgeordneter Georg Ecker von den Grünen. Allerdings sollte sich der Bürgermeister angesichts dieser Eskalation fragen, ob er solche Aktionen verhindern könnte, würde er stärker auf die Interessen Bevölkerung Rücksicht nehmen.

Sachbeschädigung sei abzulehnen, unterstreicht Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger, der Samstagmorgen übrigens der erste Stadtrat am Tatort war. Die inhaltliche Kritik stimme und die Bürger hätten zahlreiche demokratische Möglichkeiten, ihren Unmut kundzutun. „Und alle fünf Jahre können sie bei der Wahl sagen: Ich wähl‘ die Baumabschneider nicht mehr!“

Stadtchef Bernreiter verkündete indes auf seiner Facebook-Seite, der Frühlingsbeginn versetze ihn in eine Aufbruchstimmung, der negativen Stimmung mit Mut und Entschlossenheit entgegenzutreten.