„Wohnen am See“ soll sich gegen die vorherrschende Abwanderung stellen: Bürgermeister Herbert Goldinger will damit künftige Hauptwohnsitzer nach Mailberg locken. Doch nicht alle stehen dem Projekt wohlwollend gegenüber: Ein wertvolles Sumpfgebiet werde damit zerstört, findet „ein Naturschützer“. Das kann Goldinger nicht nachvollziehen.

„Wo soll ich sonst einen Teich machen, wenn nicht dort?“

„Vielleicht war das Gebiet früher sumpfig, aber solange ich mich erinnern kann, wurde es landwirtschaftlich genutzt“, erklärt er. „Wo soll ich sonst einen Teich machen, wenn nicht dort?“, fügt er hinzu. Das Wohnprojekt befindet sich derzeit noch in den Startlöchern.

Zusätzliche Probebohrungen stehen bevor. „Sie sind die Vorbedingung für die wasserrechtliche Bewilligung“, erläutert Goldinger. „Wir wollen wissen, wie’s dort unten ausschaut.“ Erkundet wird, welche Bodenschichten vorhanden sind und ob sie wasserdurchlässig sind.

„Wird schon alles passen“ sei der Behörde zu wenig, will auch der Bürgermeister keine unliebsamen Überraschungen. Die Wohnparzellen sollen rund um einen künstlich angelegten See entstehen – auf einem Areal, das bereits ein benachbartes natürliches Biotop hat. Im See soll man jedoch baden dürfen. „Und das ist einfach die Hürde.“

Goldinger hofft, dass über den Winter alle Untersuchungen abgeschlossen sind.