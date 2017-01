Der Pulkautalerhof, das frühere Gasthaus am Rathausplatz in Pulkau, steht seit Jahren leer. Nach neuen Plänen soll dem Gebäude wieder Leben eingehaucht werden und hier hat die Gemeinde ihre Finger im Spiel. Sie will das Haus kaufen.

Das Erdgeschoß soll, geht es nach den Plänen von Bürgermeister Manfred Marihart, wieder ein Gasthaus beherbergen. Im Obergeschoß soll ein Proberaum für die Trachtenkapelle sowie für die Chorvereinigung und den Männerchor entstehen. Marihart rechnet mit Kosten von 1,5 bis 2 Millionen Euro für das Projekt. Für den Stadtchef habe ein „Kommunikationszentrum“ angesichts der Bemühungen im Tourismus Priorität, auch weil der einzige gastronomische Betrieb im Zentrum Ende Dezember geschlossen hat.

