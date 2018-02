„Symposium Hotel of the Year“ ist zwar das Sporthotel Wagrain, gleich dahinter folgt aber das Hotel Althof Retz und auf Platz drei ist die Schwarz Alm Zwettl. Die Wertung basiert auf einer 2017 durchgeführten Online-Umfrage von Seminarleitern. Die zwei letztgenannten Quartiere gehören zur Hotelkette von Alexander Ipp.

Dieser freut sich über das Ergebnis: „Diese Bewertungen sind aus meiner Sicht sehr wertvoll, da es nicht – wie sonst üblich – nur Momentaufnahmen sind. Wir sind über die Dauer eines ganzen Jahres von knapp 1.000 Personen bewertet worden.“ Ein Ausruhen auf den Lorbeeren kommt für ihn nicht infrage.

„Und wie bei den gerade eben stattfindenden Olympischen Spielen möchte jeder Teilnehmer Gold holen.“Alexander Ipp, Hotelbetreiber und ÖHV-Vizepräsident

„Natürlich sind wir immer bestrebt, noch besser zu werden. Und wie bei den gerade eben stattfindenden Olympischen Spielen möchte jeder Teilnehmer Gold holen“, vergleicht der 50-Jährige. „Es ist aber ein gutes Gefühl, bei dieser dichten Konkurrenz in den Medaillenrängen zu sein.“ Was braucht‘s dazu?

„Neben der perfekten Dienstleistung sind sicherlich weitere Investitionen in die Hardware notwendig, um top zu sein.“ Ipp hebt jedoch den guten Wert von 1,5 nach dem Schulnotensystem hervor.

Seminare sind in Retz und Zwettl seit Jahren Teil des Kerngeschäfts. „Wir werden dieses Segment also an beiden Standorten weiterhin pflegen“, erklärt der mehrfache Hotelbetreiber.

Landesausstellung wäre „ohne Frage ein besonders wichtiger Impuls“

Ipp setzte den Grundstein für seine Selbstständigkeit in Retz. Die Weinstadt gehört mit 26.504 Nächtigungen zu den fünf stärksten Gemeinden im Weinviertel. Ipp antwortet „mit einem klaren Ja“ auf die Frage, ob Retz noch mehr auf dieses Standbein setzen sollte.

„Es braucht sicherlich weiterhin überregionale Marketing- und Werbemaßnahmen der Destination, um das Weinviertel verstärkt als erlebenswertes Reiseziel am Markt zu positionieren“, erläutert der Vizepräsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). „Bemühungen und Erfolge hierzu sind aber spürbar.“

Eine Landesausstellung in Retz und Znojmo im Jahre 2021 wäre „ohne Frage ein besonders wichtiger Impuls für die ganze Region, meiner Meinung nach über die folgenden zehn Jahre“, betont Ipp. „Damit kommen nicht nur wichtige Investitionen ins Retzer Land, sondern auch weiterhin Dynamik und Initiative in die touristische Arbeit.“