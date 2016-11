Adventstimmung rund um den Pinkelstein .

Wenn der erste Advent (27. November) vor der Tür steht, ist es auch Zeit für den Advent in Raschala rund um den berüchtigten Pinkelstein. Ein Highlight in der Adventzeit. Neben der größten Krippe im Weinviertel, die seit einigen Jahren in der Weihnachtszeit das Kellerplatzl ziert, gibt es auch Neues zu entdecken.