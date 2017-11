Bereits im September habe es Probleme mit der Busline 828 gegeben, die die Schulkinder von Puch, Kleedorf, Breitenwaida, Dietersdorf, Sonnberg, Raschala und der Gartenstadt zu den Schulen nach Hollabrunn bringt.

Diese Probleme zu Beginn des Schuljahres seien gut gelöst worden, sagte Umweltgemeinderat Josef Keck bei einer Besprechung mit dem Verkersverbund Ost-Region (VOR). Jetzt habe sich aber wieder einiges aufgestaut.

VOR-Planer Karas: Kurzfristige Lösung nicht möglich

Wie die NÖN berichtete (siehe hier und unten), komme besagte Linie aus dem Bezirk Korneuburg bereits voll im Bezirk Hollabrunn an, die Haltestelle in Raschala wurde darum in den vergangenen Wochen – zum Ärger der Eltern – nicht angefahren. „Wir haben bei dieser Linie ein Kapazitätsproblem“, ist VOR-Planer Dominik Karas über die Situation informiert.

Noch diese Woche wird er es mit einem Planer angehen, das Problem zu lösen. Das Ziel: Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember soll das Kapazitätsproblem gelöst sein.

Eine kurzfristige Lösung, wie einfach einen größeren Bus auf dieser Linie fahren zu lassen, wie es sich Sonnbergs Ortsvorsteher Roman Heiden wünschte, sei nicht möglich. „Wir haben auf diese Strecke keine Konzession für einen größeren Bus“, erklärte Karas, dass sich das Busunternehmen strafbar machen würde.

Bis zum Fahrplanwechsel werden die Schüler gebeten, auf andere Busverbindungen auszuweichen, die bereits vorhanden sind: Die Schüler aus Raschala und der Emmy Stradalstraße sollen die Stadtbuslinie 1 nutzen. Diese fährt in Raschala um 7.16 Uhr ab. Die Schüler der Dietrichsteingasse haben die Möglichkeit, in der naheliegenden Dr. Kutschergasse die Linie 800 zu nutzen. Diese fährt dort um 7.27 Uhr ab.

Ziel: HTL-Bus vorher über die Schienen bringen

Warum die Linie 828 bei Schülern so beliebt ist? Zum einen ist hier die Abfahrtszeit später, zum anderen werde diese Linie nicht über die HTL geführt, schilderte Karas. Und weil der Bus, der die HTL anfährt, oft bei der Bahnkreuzung steht und so die Gefahr besteht, dass die Schüler zu spät in ihre Schulen kommen, bevorzugen sie den direkten Bus.

Ziel des VOR ist es nun, den HTL-Bus vorher über die Schienen zu bringen, damit die Kinder rechtzeitig am Kirchenplatz ankommen. Außerdem sollen die Schüler, die nicht die HTL besuchen, bereits von Streckenbeginn an in anderen Bussen sitzen, denn: „Dort haben wir Kapazitäten frei.“ Auf besagter Strecke gebe es sogar einen Bus mehr als früher, darum müssten sich die Schüler nur entsprechend aufteilen. Diese Information soll nun auch von den Schulen an die Betroffenen weitergegeben werden.

Karas ist eines wichtig zu betonen: Es stimme nicht, dass mit dem VOR abgesprochen war, dass die Linie 828 Raschala nicht mehr anfahren soll. Die Information, die an einen betroffenen Vater ging, sei falsch und liege einem internen Kommunikationsproblem zugrunde. „Wenn wir wirklich eine Haltestelle aus dem Fahrplan nehmen, dann kündigen wir das mit genug Vorlaufzeit an und nehmen ihn erst dann heraus.“

Jede Station, die im Fahrplan stehe, müsse von den Lenkern angefahren werden. Auch wenn diese selbst entscheiden können, dass sie aus Sicherheitsgründen keine weiteren Fahrgäste mehr transportieren können. Das ist auch der Wunsch von Andreas Leeb von den Stadtwerken: „Der Bus soll wenigstens hinfahren und die Fahrgäste informieren.“