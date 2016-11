„Gänsehaut am Hungerturm“ ist zumindest für ein Jahr wieder Geschichte. Heuer besuchten rund 400 Personen die Erlebniswanderung in Ravelsbach, um sich ordentlich erschrecken zu lassen. Wie die NÖN bereits berichtete, waren die Tickets für die Veranstaltung schon nach drei Minuten restlos ausverkauft.

„Wir investieren jeden Euro wieder in die Veranstaltung“

Heuer setzte man seitens des Veranstalters – des Vereins ravelsbach.kultur – voll auf das Thema Krimi. Die Gruppen mussten in die Rolle einer Sonderkommission schlüpfen, Morde aufklären, Tatorte besuchen und am Ende einen mutmaßlichen Serienmörder schuldig oder unschuldig sprechen.

Eventmanager Stefan Zwinz hat dazu bereits Rückmeldungen bekommen: „Wir haben wieder zahlreiches positives Feedback bekommen, sei es nun per Mail, persönlich vor Ort oder über unsere Facebook-Seite. Das freut mich und meine Kollegen des vierköpfigen Organisationsteams natürlich sehr und tut natürlich auch gut, wenn man, so wie wir, über drei Monate der Freizeit dem Verein und dieser Veranstaltung opfert. Es sei aber erwähnt, dass ohne unsere rund 80 Mitwirkenden die Veranstaltung nicht durchzuführen wäre.“

Im Zuge des Events konnte Zwinz auch wieder die Presentersponsoren Gerhard und Renate Marschalek von der McDonald’s Marschalek GmbH begrüßen. „Ohne jeden einzelnen unserer Sponsoren ist die Veranstaltung nach wie vor nicht kostendeckend zu führen“, betont er. „Wir investieren jeden Euro wieder in die Veranstaltung. Das wissen unsere Besucher natürlich auch zu schätzen.“

Was lässt man sich zum 10-Jahres-Jubiläum 2017 einfallen?

Außerdem dankt Zwinz den zahlreichen Unterstützern, welche dem Verein Räumlichkeiten, ganze Grundstücke und Strom zur Verfügung stellen. Das sind Privatpersonen und Familien, aber auch der Schützenverein oder die Marktgemeinde Ravelsbach.

Einer dieser langjährigen Unterstützer ist beispielsweise Ludwig Angerer. Der ehemalige Gastwirt stellt schon seit Jahren das Areal der ehemaligen Gaststätte zur Verfügung. Heuer wurde der ehemalige Kinosaal des Gasthauses in die Wanderung eingebaut. Vereinsobmann Wolfgang Angerer: „Somit erleben alte Kultstätten in unserem Ort zumindest für einen Tag im Jahr eine kleine Auferstehung.“

Man darf jedenfalls gespannt sein, was sich das Organisationsteam zum 10-Jahres-Jubiläum 2017 einfallen lässt. Der Termin ist fix: Am Samstag, dem 28. Oktober 2017, heißt es wieder Vorhang auf für „Gänsehaut am Hungerturm“.