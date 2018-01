Volksschüler bastelten Ski-Maskottchen.

Das Maskottchen des Skiclubs Hollabrunn, die "Goaß", wurde von den Kindern der 3. und 4. Klasse in der Volksschule Ravelsbach im Zuge des Werkunterrichts unter der Leitung von Daniela Weiss mit viel Aufwand und großer Begeisterung gebastelt. Skiclub-Obmann Friedrich Weiss hat die Kinder dabei tatkräftig unterstützt. Einige der Werkstücke kann man bei der Hüttengaudi am 20. Jänner am Fahndorfer Berg bewundern. Als Dankeschön erhalten die fleißigen Kinder Tagesliftkarten und Faschingskrapfen.