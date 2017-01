Alois Binder: „Wir sind voll auf Schiene. Das Projekt läuft.“ | NOEN, Archiv

Alois Binder (Bild links), Obmann-Stellvertreter im NMS-Ausschuss, kann den Vorstoß des Retzer Bildungsgemeinderates nicht nachvollziehen. Walter Fallheier sieht den Schritt der NMS-Sanierung zwar positiv, befürchtet aber ein „Mauern“ gegenüber Innovationen im Bildungsbereich (die NÖN berichteten, siehe ganz unten). Binder nimmt Stellung – und korrigiert eine Zahl.

Gänzlich falsch sei die Angabe von einer 200.000 Euro hohen jährlichen Miete. Die Bundeshandelsakademie logiert nämlich im Haus des NMS-Verbandes. „Die HAK bezahlt keine Miete, sondern beteiligt sich anteilsmäßig an den Betriebskosten“, erklärt Binder.

Birgit Wagner: „Wir müssen mit Steuergeldern bewusst umgehen und das alles geht nur in Koordination.“ | NÖN-Archiv

Die grundsätzliche Regelung wurde in zwei Abkommen der Jahre 1985 und 1988 festgelegt. Die Betriebskosten werden in einem Schlüssel von 60 (NMS) zu 40 (HAK) aufgeteilt. „Der Turnbereich wird in Stunden abgerechnet“, ergänzt HAK-Direktorin Birgit Wagner (Foto links), die beim NÖN-Gespräch dabei war. Eine Stunde kostet 23 Euro. „2015 bezahlte die HAK knapp 83.000 Euro“, zieht Binder seine Unterlagen zurate.

Die mangelnde Einbindung aller Betroffenen und den fehlenden Innovationsgedanken, den NMS-Lehrer Fallheier aufs Tapet brachte, können beide nicht verstehen. Wagner verweist in dieser Debatte auf das Schulentwicklungsprogramm des Landeschulrates: „Das sind Erfahrungswerte, mit denen gearbeitet wird.“ Bauplanungen werden automatisch auf pädagogische Ziele abgestimmt. „Das eine geht nicht ohne das andere.“

Binder ergänzt: „Die Förderung wird nur ausbezahlt, wenn die Anforderungen erfüllt werden.“ Wagner: „Alles wurde abgestimmt. Wir haben da keine Aufreger.“

Der NMS-Funktionär listet die zeitliche Abfolge auf: „Wir fassten im Juli 2016 aufgrund der Faktenlage die Grundsatzentscheidung, die NMS zu sanieren.“ Die Vertreter aus allen Gemeinden stimmten zu, Fallheier enthielt sich. „Ich sagte ihm, er kann durchaus ein eigenes Konzept bis Anfang 2017 entwickeln“, so Binder. „Er hat bis jetzt nichts geliefert.“

Im November trafen dann Vertreter aller städtischen Schulen zusammen. Zudem war der Elternverein vertreten. „In einem Workshop wurden alle Anforderungen festgelegt“, erzählt der Obmann-Stellvertreter des Ausschusses. „Keine Schule hat zusätzlichen Raumbedarf angemeldet.“ Binder unterstreicht: „Wir planen nicht hinter verschlossenen Türen.“

Fallheiers Vorwurf, dass zu wenig auf die Ansprüche einer Ganztagsschule eingegangen werde, kann Binder nichts abgewinnen. „Ich habe für eine Ganztagsschule keinen erhöhten Raumbedarf.“ Und auch das Abwarten mit den Turnsaal-Planungen hält er für legitim.

Zwei Varianten stehen nach dem Abriss der Turnsäle im Raum: entweder ein Neubau oder die Verwendung der Mehrzweckhalle, die gebaut wird, wenn Retz die Landesausstellung im Jahre 2021 ausrichten darf. „Das Zeitfenster ist optimal“, hofft Wagner, die auch Direktorin der HLT ist, darauf. Die Tourismusschule soll nämlich vom Seeweg zum Rockenbauerplatz ziehen, nachdem der NMS-Umbau abgeschlossen ist. Binder schätzt derzeit, dass das Projekt 2019 abgeschlossen werden kann.

Fünf Architekten arbeiten derzeit an den Plänen. Binder erzählt, dass die Skelettbauweise des Hauses die Planungen vereinfacht. Die Mauern können leicht zu Fall gebracht werden. „Sehr gute Lösungsansätze lassen sich dadurch umsetzen“, erklärt er. „Die Jurysitzung ist dann am 28. April“, gibt er bekannt. Die Entwürfe werden begutachtet und ein Siegerprojekt bestimmt. „Dann wird mit den betroffenen Lehrern wieder eine Art Workshop durchgeführt.“ Ideen können in diesem Rahmen eingebracht werden.