Fragt man bei den Reisebüros des Bezirks nach der Buchungslage, fallen sehr schnell Begriffe wie „exzellent“ und „ausgezeichnet“. Die Freude über die rege Frequenz ist unüberhörbar. Elisabeth Gessl von Raiffeisen Reisen führt das auf ein „Revival“ der Reisebüros zurück.

„Reisen ist etwas Sensibles. Und die Kunden wollen wieder einen konkreten Ansprechpartner und kein anonymes Callcenter“, meint Gessl.

Mehr Sicherheit gibt‘s im Reisebüro

Christa Gall von Columbus Reisen sieht ähnliche Gründe für das Comeback der Reisebüros: „Der Kunde hat beim Reisebüro mehr Sicherheit. Er bekommt mehr Informationen und ein umfassendes Service.“ Was sie aber für ebenfalls entscheidend hält, ist, dass „die Reiselust momentan groß ist“.

Bei einem großen Reisetrend dieses Jahres sind sich alle Unternehmen einig, wie auch Ingrid Futtelnig von Schneider Reisen bestätigt: die Pauschalreise. All-inclusive-Reisen sind allerdings damit nicht gemeint, sondern „das Rundum-Paket für den Kunden“, so Gessl. „Das inkludiert viele Rechte. Und sollte es Probleme mit dem Flug geben – das Reisebüro kümmert sich darum.“

Portugal als Newcomer bei Reisezielen

„Den Kunden ist bewusst geworden, was sie sich einhandeln können, wenn sie zum Beispiel im Internet buchen“, erzählt Gall. Und das merke man nun ganz deutlich beim Buchungsverhalten.

Portugal hat sich als Newcomer in den letzten Jahren etabliert und wird gerne von den Kunden nachgefragt. Spanien ist und bleibt als Destination ein Dauerbrenner. Auch Altlandeshauptmann Erwin Pröll, der seine neu gewonnene Freizeit gerne zum Reisen nutzt, war zuletzt auf der spanischen Baleareninsel Mallorca unterwegs – mit seinem Fahrrad.

Ein Eiland hat es dem ehemaligen Landesoberhaupt allerdings noch angetan, die italienische Adria-Insel Grado: „Jedes Jahr in der letzten Augustwoche reist die gesamte Familie dorthin. Vorher bereisen wir für einige Tage noch Slowenien und Kroatien.“

Krise vorbei: Griechland ist wieder im Rennen

Griechenland hat die Krise hinter sich gelassen und ist wieder einer der Big-Player. „Was die Kunden aber am allermeisten an Griechenland schätzen, ist die Gastfreundschaft“, erzählt Elisabeth Gessl vom Trend, Griechenland als Individualist zu erforschen.

Das touristische Sorgenkind bleibt die Türkei. Bei Raiffeisen Reisen gibt es kaum Buchungen für das einstige Touristen-Musterland. Bei Schneider Reisen wird die Destination wieder gebucht, ebenso wie bei Columbus Reisen. „Die Türkei ist problemlos zu bereisen“, wie Gall bestätigt.

Ein ganz spezieller Trend steht bei Columbus Reisen aktuell hoch im Kurs, und zwar qualitativ hochwertige Gruppenreisen für eine Zielgruppe um 25 Jahre. „Unsere jungen Kunden legen Wert auf Qualität und Sicherheit.“ Das kann Elisabeth Gessl insofern bestätigen, als die Jungen schon eine Zeit lang lieber im Reisebüro gebucht haben, als im Internet.

Kapverden als absoluter Geheimtipp

Einen Geheimtipp hat Gessl für zukünftige Reisepläne. „Die AUA wird in Kürze sowohl Kapstadt, die Seychellen und die Kapverden direkt anfliegen.“ Und da kann sie selbst nicht widerstehen. „Die Kapverden werden mein nächstes Urlaubsziel, wenn ich meine Familie überreden kann.“

Aber es muss nicht immer die große weite Welt sein. Hans Gantner, Kinder- und Hausarzt aus Pernersdorf, zieht seine Heimat Österreich als Urlaubsort vor. Er reist im Sommer ins Waldviertel: „Mit 30. Juni beginnt mein Ruhestand und danach werde ich mit lieben Freunden einige Zeit in Ottenstein verbringen. Am Programm stehen Wandern, Schwimmen und Tennis.“

Martin Feigl: „Urlaubsziel wird spontane Sache!“

Norwegen, Dänemark, Frankreich und Spanien hat Martin Feigl, Leiter der Arbeiterkammer in Hollabrunn, schon bereist und ist seit einiger Zeit in Österreich auf Entdeckungsreisen. Konkretes Ziel für den heurigen Urlaub gibt es noch keines: „Es wird wahrscheinlich eine spontane Sache. Wenn es schön ist, geht es in die Berge. Wenn nicht, dann eher auf Wellness.“