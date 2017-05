Dass ein neuer Brunnen im Stadtfeld gebohrt werden soll, ist bekannt. Wer an Details interessiert war, kam zum Informationsabend am Dienstag der Vorwoche: Gemeindevertreter und Projektexperten gingen dabei näher auf das Vorhaben ein.

Je mehr Wasser, desto geringer die EVN-Kosten

Fix beschlossen ist die Errichtung noch nicht: Das soll im Laufe des Jahres geschehen. Der Gemeinderat hat aber Fachleute beauftragt, das Gebiet am Retzer See zu erkunden. Zwei Standorte kommen infrage.

2015 war Retz mit dem Problem konfrontiert, dass sich die Zusammensetzung des Rohwassers ungünstig für die Uranfilterungsanlage entwickelt hat. Die Stadt speiste EVN-Wasser hinzu, damit der Grenzwert eingehalten werden konnte. Das ist teuer: Umweltstadtrat Martin Pichelhofer (Die Grünen) spricht von durchschnittlich 100.762 Euro im Jahr.

„Je mehr Wasser der neue Brunnen bringt, desto mehr können EVN-Kosten gespart werden“, betont er. Die Verantwortlichen hoffen, dass anderes Wasser eingespeist werden kann – und es sieht offenbar gut aus.

Probebohrung: Wasser hat gar kein Uran

Die Kernbohrung ergab, dass unter dem Stadtfeld im Vergleich viel älteres Wasser liegt: Pichelhofer spricht von Jahrtausenden. Jahrzehnte sind’s bei den bestehenden Brunnen. Und: Das Wasser weist von Haus aus gar kein Uran auf.

Das könnte am Untergrund liegen: Die vier Brunnen am Sandweg und Seeweg liegen in den „Retzer Sanden“. Der Untergrund im Stadtfeld ist eine große Platte. „Das hat wahrscheinlich den Retzer See ermöglicht“, vermutet der Stadtrat.

Leopold Schwaiger von der Ingenieurgemeinschaft für Umweltprojekte (IUP) ist zuversichtlich: „Ich würde das durchaus als Volltreffer und mögliches Brunnenschutzgebiet bezeichnen.“ Er hofft, dass sieben bis acht Liter pro Sekunde aus dem Stadtfeld gewonnen werden können. Vorerst gibt es weitere Untersuchungen.

„Man weiß nicht, in welche Richtung sich das Wasser ausdehnt“, erklärt Schwaiger. Woher das wertvolle Gut kommt, kann anhand von Wasserspiegelmessungen erkundet werden.

Die endgültige Standortentscheidung wird die Stadt auf Basis des Fachergebnisses im September treffen. Die eine Probebohrung befindet sich auf Gemeindegrund, die zweite auf privatem Boden. Pichelhofer rechnet damit, dass die wasserrechtliche Verhandlung im Februar 2018 geführt werden und der Betrieb im Juli 2018 starten kann.

Sonden würden bei der Analyse helfen

Eine grobe Kostenschätzung geht bei einer Bohrung von 30 bis 35 Metern von 350.000 Euro nach Abzug der Förderungen für die Stadtgemeinde aus. Vizebürgermeister Alfred Kliegl (SPÖ) berichtet von einer Amortisationszeit zwischen vier und acht Jahren.

Das Stadtfeld wird dann zum Brunnenschutzgebiet ernannt. Das Wasser wird regelmäßig analysiert und das Gebiet mit Vorfeldsonden überwacht. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist möglich, allerdings dürfen keine tierischen Dünger eingesetzt werden. „Wird das kontrolliert?“, fragte ein Zuhörer.

„Es gibt ein Monitoring“, erklärte Schwaiger. Der Bauer müsse einerseits dokumentieren, welche Pflanzenschutzmittel er einsetzt. „Beim Sandweg ist es bereits zu Problemen gekommen – und man ist draufgekommen.“ Die Sonden würden bei der Analyse helfen.

Pichelhofer hob hervor, dass mit dem neuen Brunnen Versorgungsengpässe vermieden und die Uranfilterungsanlage gleichmäßig bedient werden könne. Er will das Wasser als öffentliches Retzer Gut erhalten. Die Unabhängigkeit ist auch Kliegl (SPÖ) wichtig, wie er betonte.

Österreich hat den Grenzwert für Uran im Trinkwasser mit 15 Mikrogramm pro Liter 2012 in einer Verordnung festgelegt.