Adolf Lehr prägte zwölf Jahre lang die Stadt in seiner Funktion als Bürgermeister. Am Samstag feierte er seinen 90. Geburtstag (Seite 72) in einem Haus, das dank ihm das wurde, was es heute ist: Die Verwandlung des früheren, ein bisschen verkommenen Gutshofes in ein Hotel ist ein Projekt, auf das er mit Stolz zurückblickt.

„Der Althof ist ein Leitbetrieb für die ganze Region“, betont der Hofrat. Dieses Ansinnen ist „aufgegangen“, aber der Weg dahin war nicht leicht: Die Finanzierung habe vor allem Sorge bereitet, auch habe die Bevölkerung „geschimpft“. Sie hielten andere Projekte für wichtiger. Und auch innerhalb der Partei – die ÖVP –, mehrheitlich im Gemeinderat vertreten, gab‘s „ein paar kritische Stimmen“. Aber: „Schauen Sie, da muss man sich durchkämpfen.“

HAK: Mehr Patriotismus der Eltern erwünscht

Nicht alles kann aber bis in die ferne Zukunft Früchte tragen, wie Lehr selbst erfahren muss. Er und sein Bürgermeister-Vorgänger Johann Widhalm setzten sich dafür ein, höhere Schulen nach Retz zu bringen. Das ist mit der Hotelfachschule, die in enger Verbindung mit der Errichtung des Althofs steht, gelungen. Schon 1983 wurde die erste Klasse der frisch gegründeten Handelsakademie etabliert.

Die HAK kann aber heute in Retz nicht mehr bestehen bleiben: Die Schüler fehlen. Erste Klassen kommen nicht mehr zustande. „Wissen Sie, das ist bedauerlich“, sagt der Altbürgermeister.

„Die Eltern schicken ihre Kinder automatisch in die HAK nach Hollabrunn“, hätte er sich mehr Stadt-Patriotismus gewünscht. Schon deshalb, weil gerade eher ländliche Gebiet mit der Abwanderung zu kämpfen haben. Und: „Die Gemeinde muss sich in solchen Dingen rechtzeitig einmischen und schauen, wie der Hase läuft – aber rechtzeitig. Im Nachhinein ist‘s zu spät.“

„Das bringt Arbeit mit sich, wenn man Bürgermeister ist“

Die Abspaltung einiger ÖVP-Funktionären in die Splittergruppe „Wir für Retz“ betrachtet er „nicht mit Wohlwollen“. „Weil das ist unwürdig.“ Die Stimme solle innerhalb der Partei erhoben werden. Gebrochen wurde seines Erachtens wegen „Lächerlichkeitsgründen“ beziehungsweise mit dem Ziel, Bürgermeister werden zu wollen. Das heißt Lehr nicht gut.

„Das bringt Arbeit mit sich, wenn man Bürgermeister ist“, erinnert er. „Auch wenn‘s eine Kleinstadt ist: Es gibt viele Verpflichtungen. Jeder wünscht sich den Bürgermeister“, beschreibt er. Dass der amtierende Bürgermeister Helmut Koch seine Termine mit den Stadträten aufteilt, sieht er positiv. „Wenn man einen Titel hat, muss man etwas leisten“, findet er.

Der Althof hat dem Tourismus einen wichtigen Auftrieb gegeben. Wichtig hält der Ingenieur außerdem die Umgestaltung des Hauptplatzes: Pkws fuhren früher mittendurch und parkten fast überall. Die Neuanordnung sollten das Rathaus und die Bürgerhäuser mehr ins Blickfeld rücken. „Für jeden Besucher, der mit dem Auto reinfährt, ist das ein gewisses Aha-Erlebnis“, erklärt Lehr. „Ich habe die ganzen Vorarbeiten dafür geleistet“, freut er sich über die später durchgeführten Pflasterungen.

Was die touristische Entwicklung betrifft: Lehr ist sich sicher, dass die Bewerbung zur Landesausstellung 2021 in Retz-Znojmo „eine Chance“ für die weitere touristische Entwicklung ist.