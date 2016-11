Der Althof Retz war am Wochenende Schauplatz einer fulminanten Geburtstagsfeier: Die Fleischhauerei Hofmann feierte ihr 125-jähriges Bestehen. Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und zahlreiche Ehrengäste begingen dieses Jubiläum gemeinsam mit der Familie.

Das Erfolgsgeheimnis der Fleischerei Hofmann kennt Landeshauptmann Erwin Pröll. Es sei „der Geist, der in euch lebt“, sagte Pröll und zitierte Senior-Chef Franz Hofmann: „Wenn ich wieder auf die Welt komme, werde ich wieder Fleischhauer.“ Ein Zeichen, dass er an seiner Arbeit Freude habe. Der Landeshauptmann weiß, dass Unternehmer zu sein „eine unglaubliche Herausforderung“ sei. Doch die Hofmanns schaffen eine „schöne Balance zwischen Tradition über Generationen hinweg und Innovation“.

„Stabilitätsfaktor für die Region“

Da die Fleischerei das Tier in der Region kauft, schlachtet und das Fleisch wieder in der Region verkauft, ist der Betrieb für Pröll ganz klar ein „Stabilitätsfaktor für die Region“.

Von sieben Fleischereien in Hollabrunn sei das Unternehmen seiner Familie übrig geblieben, erzählte Firmenchef Franz Hofmann jun. Dass die Familie stets auf Qualität setzte, bestätigen die zahlreichen Auszeichnungen: Der Gesamtsieg beim Internationalen Wurstbewerb, die über 200 Medaillen bei internationalen und nationalen Bewerben – die meisten davon in Gold -, zweimal holte sich die Fleischerei bereits den Titel „Speckkaiser“ und 2015 den Titel „Produktchampion für das beste Käsekrainer Österreichs“.

Hofmann bedankte sich bei seiner Familie, Gattin Andrea und seinen Söhnen Peter und Thomas, die sich bereits aktiv ins Unternehmen einbringen. Aber auch den Lieferanten und Mitarbeitern galt sein Dank, „die täglich mit ihrer Leistung für das gute Image des Unternehmens sorgen“. Die Treue, welche die Kunden seinem Betrieb halten, lobte Hofmann ebenfalls: „Wir feiern heute nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft.“

1891 in Hollabrunn gegründet

Das Familienunternehmen stellte Andrea Hofmann vor: Maria und Josef Schrott gründeten den Betrieb 1891 in Hollabrunn. 1931 wurde das Unternehmen an Josef Schrott jun. übergeben. „1962 war ein wichtiges Jahr“, weiß die heutige Chefin. Hier heiratete ihr Schwiegervater Franz Hofmann die Tochter Elisabeth Schrott und übernahm die Fleischhauerei seines Schwiegervaters. Der Betrieb wurde um- und neugebaut. Eine Erweiterung war im Jahre 1983 notwendig. 1997 erfolgte die Betriebsübergabe an den heutigen Firmenchef Franz Hofmann. „2005 haben wir den Betrieb auf EU-Standard um- und ausgebaut“, spricht Andrea Hofmann von weiteren Umbauarbeiten. Neben dem Hauptgeschäft in Hollabrunn gibt es Filialen des Verkaufsgeschäfts auch in Retz, Korneuburg, Mistelbach und Stockerau. „125 Jahre Fleischerei Hofmann in drei Generationen stehen für Tradition, Handwerk und Qualität“, schließt die Firmenchefin stolz.

Diesen Stolz teilt Rudolf Menzl, Bundesinnungsmeister der Fleischer. Denn der Branche gehe es gerade nicht gut, die Fleischerei Hofmann meistere die Herausforderungen aber gekonnt.

„Für die Gemeinde ist es wichtig, gute und traditionsreiche Betriebe zu haben“, betonte Hollabrunns Bürgermeister Erwin Bernreiter, dass er sich glücklich schätze, einen solchen Betrieb in seiner Stadt zu haben.

Wie es sich für ein Geburtstagsfest gehört, gab es auch Präsente. Eines davon überreichte Alfred Babinsky in seiner Funktion als Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer: Firmenchef Hofmann erhielt in Anerkennung seiner Verdienste für die WKNÖ die Silberne Ehrenmedaille. Christian Moser, Vizepräsident der WKNÖ, überreichte dieselbe Auszeichnung für das Unternehmen. Hofmann gab die Ehrungen weiter: „Die Auszeichnung gehört dir, Vater“, hob er das Engagement um den Betrieb seines Vaters hervor.