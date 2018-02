Die zwei Städte warten jetzt auf den sogenannten Zuschlag: Eine Ausrichtung des informativen Großevents würde dann nichts mehr im Wege stehen. Die Entscheidung darüber könnte im April oder Mai fallen.

Um den Antrag zu untermauern, wurde mit dem Bewerbungsblatt auch ein inhaltliches Konzept und Thesenpapier vorgelegt. Dies arbeitete Migrationsforscher Niklas Perzi mit einem wissenschaftlichen Team aus Österreich und Tschechien aus. Im Fokus steht die Kulturlandschaft der Städte Retz und Znojmo und ihre Jahrhunderte währende Beziehung.

Ziel ist es, möglichst vielen Besuchern die Eigenheiten aufzuzeigen. Die unterschiedlichen und gemeinsamen Blickpunkte werden unter dem Titel „Zeitenwenden 1900 bis 2000: Niederösterreich-Mähren in Nachbarschaft“ beleuchtet – ausgehend von zwei Jahrhundertwenden. Ein thematischer Bogen von Kulinarik und Weinbau über Architektur und Brauchtum, Alltag und Tourismus bis hin zu Sport und Konsum wird gespannt.

Blick in die Zukunft zweier Städte

Der Verein „Retz2021“, der tschechische Vertreter ins Boot geholt hat und mit ihnen hinter dem Bewerbungsprozess steht, will einen Blick in eine gemeinsame Zukunft geben: Wo sieht man Retz und Znojmo zukünftig. Was tun mit der Region in Zeiten von ökonomischer „Entgrenzung“ und der Wiedergeburt nationalstaatlicher Grenzen? Wie begegnen sich die Menschen, wie finden sie zusammen, was trennt und was verbindet sie?

Die Wissenschafter beider Länder sehen eine Vielzahl von Themenfeldern. Diese reichen von der „Region als Ausstellungsraum“, Architektur an und der Grenze, Materialisierung von Staats- und Systemgrenzen wie Zollhäusern, Bunkerlinien und Stacheldraht, die Excalibur-City und das „Niemandsland“ als Orte der Trennung und Begegnung bis hin zu Aufarbeitung der Beziehungsgeschichte nach 1989, Brauchtum und Formen der Migration.

Thematisiert werden auch die Land-Stadt-Beziehung, die nach 1945 neu besiedelten Dörfer, die Entwicklung der Landschaft unter dem Einfluss der Menschen, weiter zu ethnisch-religiösen aber auch sozialen Minderheiten. Nicht zuletzt geht es auch um Kommunikation via Telefon und Internet sowie Digitalisierung, Mobilität, um Kultur in all ihren Formen, um Kunst und Wissenschaft, den Wein samt Landwirtschaft und Kulinarik sowie die Sprachentwicklung auf beiden Seiten. Perzi: „Auch zwischenstaatliche Kontakte und Konflikte – Stichwort AKW Dukovany – und ihre Auswirkungen auf die Region werden nicht ausgespart!“

Schüttkasten, Brauerei und Burg sollen Ausstellungsorte werden

Die geplanten Ausstellungsorte in Retz, vor allem der denkmalgeschützte Schüttkasten und die Räumlichkeiten der ehemaligen Winzergenossenschaft, und in Znojmo – das Areal rund um die Brauerei und die Znaimer Burg sowie das Kloster Louka – werden als ideale Standorte angesehen.

„Ich setze große Hoffnungen in die Landesausstellung 2021“, erklärt Helmut Koch, Obmann des Vereins „Retz2021“ und Bürgermeister in Retz. Die Ausstellung selbst und die damit angedachten Veranstaltungen sind eine großartige Möglichkeit, grenzüberschreitende Projekte zu verwirklichen, Gäste in unsere wunderschöne Region zu bringen und unsere Beziehungen zu den Nachbarn zu intensivieren. Ich erwarte mir neuen Schwung und Zugänge in den Bereichen Bildung, Kultur, Tourismus, Wirtschaft und damit eine nachhaltige Stärkung der Region.“ Das Gemeindeoberhaupt weiter: „Die Grenzöffnung liegt fast 30 Jahre zurück, nun ist es an der Zeit, dass wir uns auch in einer gemeinsamen Landesausstellung präsentieren!“

BH Strobl: „Ausgezeichnete Voraussetzungen für Landesausstellung“

Hollabrunns Bezirkshauptmann Andreas Strobl setzt sich ebenfalls für die Bewerbung ein: „Ich wünsche der Region Retzer Land-Znaimer Land, dass sie den Zuschlag für die Austragung der NÖ Landesausstellung im Jahr 2021 erhält. Die gemeinsame Geschichte, die langjährige Städtepartnerschaft sowie die Vielfalt an gemeinsam ausgearbeiteten Themen sind ausgezeichnete Voraussetzungen für eine grenzüberschreitende Landesausstellung!“