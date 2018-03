Thomas Dammelhart öffnete für die NÖN das Stadtarchiv Retz – und den Akt, der Dokumente vom März 1938 beinhaltet. Alles war für die Volksbefragung vorbereitet: Bürgermeister Ferdinand Reckendorfer hatte zum Beispiel die Beisitzer für die zwei Wahlsprengel ernannt. Die Niederschriften, auf denen Wahldaten festgehalten hätten werden sollen, blieben jedoch leer. Plakate mit Worten wie „Alles muss zur Wahl“ hingen an den Wänden. Die Gemeinde setzte eine Kundmachung an – genau am 11. März.

Und schon am 12. März war alles anders: „Heil Hitler“ ist auf jedem Schriftstück unterzeichnet. Der Bürgermeister hieß nun Rudolf Peloschek, sein Name steht auf einem neuen Plakat: „Die Hakenkreuzfahnen wehen als Symbol der Freiheit über unser geliebtes Vaterland“, steht dort. Der Umbruch verlief verwaltungstechnisch reibungslos. „Man hat den Eindruck: Das muss vorbereitet gewesen sein“, sagt Dammelhart.

Direktoren mussten vor Schülern Rede halten

Der „Dollfußplatz“ hieß am 12. März wie heute Hauptplatz (und nie Hitler-Platz), ein erster Gemeinschaftsempfang zum „Briefing“ war um 12 Uhr anberaumt. „Da marschierten die Truppen erst seit vier Stunden.“ Die Direktoren der „Landwirtschaftlichen Landeslehranstalt“ und „Kaufmännischen Handelsschule“ wurden am 13. März brieflich aufgefordert, vor Unterrichtsbeginn eine „den geschichtlichen Ereignissen entsprechende“ Rede zu halten. Peloschek tat dies selbst in der damaligen Volks- und Hauptschule: Der „Ortsschulrat“ war schon seines Amtes enthoben und sein Nachfolger bereits ernannt. Huldigungsschreiben wurden an Adolf Hitler versandt.

Am 14. März folgte die Aufforderung, alle Häuser zu beflaggen. Die Turnhalle neben dem heutigen Rotkreuz-Haus wurde der SA, der „Sturmabteilung“, gewidmet. Das Vermögen bestimmter Vereine wurde beschlagnahmt.

Die Machthaber installierten in den folgenden Tagen vertrauenswürdige Personen und setzten erste Schritte zum Austausch des Personals. Das betraf die Gemeindeverwaltung, die Sparkasse, die personell mit der Gemeinde verwoben war, und die kaufmännische Wirtschaftsschule, deren Finanzierung Gemeindeangelegenheit war. „Da ist klar, dass die jüdische Bevölkerung nicht mehr dabei war“, führt Dammelhart aus. Das Regime arbeitete dabei „mit Zuckerbrot und Peitsche.“ Jeder Gemeindebedienstete bekam am 22. März 200 Schilling ausbezahlt.

„Reibeaktionen“ sind aus Retz überliefert

Hitler-Bildnisse durften nicht in jüdischen Geschäften verkauft werden, geht aus einem anderen Schreiben hervor. Ab dem 25. März wollte man eine „entsprechende Regelung für die Judenfrage“ finden: Eine einberufene Kommission in enger Abstimmung mit der Bezirksführung sollte die Entscheidung treffen, ob jüdische Geschäfte im Gerichtsbezirk Retz fortgeführt werden dürfen oder nicht. „Da geht’s letztlich um die Arisierung.“

Reibeaktionen vom März 1938 sind überliefert: Dammelhart kann auf einen einzigen schriftlichen Zeitzeugenbericht zurückgreifen. Josefine Löscher, bereits verstorben, erinnerte sich an die Nacht vom 11. zum 12. März. Jüdische Frauen mussten mit der Reibbürste unter Beaufsichtigung (der Hitlerjugend oder SA) Plakate „auf der Mauer gegenüber des Hirschenwirtshauses“ entfernen. Sie sah zudem „Gehsteig waschende Juden“. „Im Herbst 1938 gab es eigentlich keine Juden mehr in Retz“, weiß der Stadtarchivar.

„Für mich ist das Spannende, dass es sofort losgeht“, denkt Dammelhart an die rasche Machtübernahme selbst im Kleinen. Die Volksbefragung war akribisch vorbereitet und sollte dennoch nicht stattfinden. Bürgermeister Peloschek setzte schnell erste Schritte. „Der 12. März war ein Samstag, das darf man nicht vergessen.“