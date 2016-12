Stadtrat Roman Langer hat im NÖN-Interview die angespannte Finanzsituation erläutert, aber auch die Liste „Wir für Retz“ und dessen Gemeinderat Karl Breitenfelder kritisiert. Dieser kontert nun scharf.

„Alle vom Baby bis zum Greis mit über 5.000 in der Kreide“

Langer erzählte von seiner Enttäuschung, dass Breitenfelder „trotz seiner Zusage“ dem Voranschlag 2017 nicht zugestimmt hat. „Eine Zusage von mir hat es nie gegeben“, verneint der WfR-Gemeinderat dagegen – und korrigiert den Schuldenstand auf „fast 30 Millionen mit allen ausgelagerten Unternehmen“. Langer gab 20 Millionen Euro an.

„Das bedeutet, dass jeder Retzer vom Baby bis zum Greis mit über 5.000 Euro in der Kreide steht“, errechnete Breitenfelder. „Aber der Irrtum mit den paar Euro kann schon einmal vorkommen, wenn man erst kürzlich das Amt übernommen hat.“ Die Liste könne „helfend unter die Arme greifen“, wie „bereits mehrmals angeboten“.

Breitenfelder sieht die Ausgaben als ein Problem an, auch ohne Großvorhaben wie Schulsanierung, Investitionen in die Infrastruktur oder die Vorbereitungen für die Landesausstellung. Sparmaßnahmen hätte man früher setzen sollen. Einige Entscheidungen hätte man in den „letzten zwei Jahren nicht am Klubstammtisch“, „sondern mit vernünftigen und nachhaltigen Konzepten“ auf den Weg bringen sollen. Manche Entschlüsse hätten „bis zu 100 Prozent Mehrkosten verursacht“ als angenommen.

„Wir für Retz“ suche mit allen Fraktionen das Gespräch, fände „aber nur wenige Diskussionspartner“. Gemeinsame Entscheidungen wären dabei sinnvoller: Breitenfelder denkt hierbei an „die zukünftige LED-Beleuchtung und Lichtservice“ oder „neue Brunnenbohrungen ohne mögliche Alternativen, eine kostenintensive Uranfilteranlage oder provisorische Wohnwagenstellplätze“. „Solche nicht durchdachten Entscheidungen hatten wir bereits oft und haben daraus nichts gelernt.“

Gemeinderat vermisste Gespräch vor Beschluss

„Wirklich große“ Einsparungen wären mit den Banken möglich: Umverschuldung, Fixzinsvereinbarungen, Verhandlungen über bestehende und aufzunehmende Kredite für Langzeitinvestitionen werden genannt. „Stattdessen akzeptiert unser Finanzstadtrat eine Zinserhöhung, obwohl die Zinsen sinken oder zumindest gleich bleiben“, stichelt Breitenfelder.

Der Gemeinderat vermisste vor dem Beschluss des Voranschlages 2017 ein offenbar vereinbartes Gespräch mit allen Fraktionen und Ausschüssen, die Ideen und ihren Finanzierungsbedarf einbringen hätten können. „Leider hat es das trotz mehrmaliger Nachfrage nicht mehr gegeben.“

Er hätte dem Budget zugestimmt, sah aber nach einem letzten Treffen mit dem Finanzstadtrat ab. Man wurde zum Gespräch gebeten, „um sich von den bereits im ÖVP-Club beschlossenen Maßnahmen in Kenntnis setzen zu lassen und wir doch bitte so nett sein mögen, diese mit zu beschließen“. Breitenfelder wäre auf eine Diskussion vorbereitet gewesen.

Bei „Wir für Retz“ bestehe kein Klubzwang, deswegen „geben wir jedem selbst die Möglichkeit, sich eine Meinung zu bilden“. WfR-Mandatare stimmten sowohl für als auch gegen den Voranschlag . „Dies ist zwar nicht immer der leichteste Weg, aber der Ehrlichste.“