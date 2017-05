Was passierte im Führerbunker unter der Reichskanzlei in den Tagen, bevor Adolf Hitler beschloss, seinem Leben ein Ende zu setzen? Einen Einblick in diese letzten Tage gibt das Stück „Führerbunker. Berlin, April 1945“, welches vergangenen Freitag im Retzer Erlebniskeller Premiere feierte.

Der erste Gänsehautmoment lässt nicht lange auf sich warten: SS-Soldaten schlagen die Hacken zusammen, ihr rechter Arm schießt in die Höhe und ein gewaltiges „Heil! Heil! Heil!“ ertönt im Bürgersaal des Retzer Rathauses.

Danach wird evakuiert, Berlin steht unter Beschuss. Der Führer, sein Gefolge und die Zuschauer müssen in den Untergrund. Dann nimmt die Geschichte ihren Lauf: Der Führer schwört seine letzten Vertrauten zwar darauf ein, nicht zu kapitulieren, erkennt aber, dass es einen Endsieg nicht geben wird.

Hier bekommt das Publikum dank Andreas Hajdusic einen besonderen Einblick in Hitlers Persönlichkeit: Der grausame Diktator scheint eine menschliche Seite gehabt zu haben. Dass Ursula Leitner bereits Erfahrung mit der Rolle der Eva Braun hat, bleibt im Stück nicht unbemerkt: Die Bewunderung für Hitler, aber auch die Verzweiflung der jungen Frau, sind für das Publikum spürbar.