Die Chefs der Weinkellerei Langer und des Bauunternehmens Walzer machen jetzt Nägel mit Köpfen, erweitern ihre Betriebe und Optimieren die Abläufe. Langer übernimmt das Walzer-Areal, während Walzer im Raum Stockerau-Korneuburg einen zweiten Standort aufbaut.

Damit könne auch die Belastung der Anrainer in der Stadt – besonders in der Lesezeit - gemindert werden, ist Roman Langer erleichtert. Walzer wird Ziegelfertigteile und Betonelemente künftig am Zweitstandort herstellen. Der Retzer Standort und alle Mitarbeiter bleiben erhalten.

