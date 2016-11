Mit Bezirkshauptmann Stefan Grusch und Nationalratsabgeordneter Eva-Maria Himmelbauer an der Spitze und Unterstützung durch eine tschechische Abordnung rund um Botschafter Jan Sechter stellten sich die Bürgermeister der fünf Retzer-Land-Gemeinden sowie der Nationalparkgemeinde Hardegg mit einem ersten umfangreichen Konzept zur Landesausstellung 2021 bei Landeshauptmann Erwin Pröll ein.

Der Landeschef erhielt von den Mitgliedern des Vereins „Retz-Znojmo 2021“, der offensiv für die Bewerbung eintritt, Informationen über das Ausstellungsgelände und die geplanten Vorhaben.

So ist etwa vorgesehen, den Schüttkasten – das ehemalige Vereinshauskino – zu sanieren und samt Garten als Veranstaltungsraum zu nutzen. Die Musikschule Retzer Land soll zu einer Kunstschule ausgebaut werden und mit der Einrichtung in Znojmo kooperieren.

Hochschulkooperation und Genussakademie

Weiters sind ein Bildungscampus der Retzer Schulen sowie Lehrgänge zum Thema „Wirtschaftsentwicklung in Grenzräumen“ in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Krems und einer privaten Hochschule in Znojmo sowie die Entwicklung der ehemaligen Weinbauschule zu einer Genussakademie geplant.

Schließlich präsentierten die regionalen Vertreter die Idee, Sehenswürdigkeiten von Retz und Znojmo auf die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes setzen zu lassen. Die Bürgermeister stellten ihre Vorhaben aus jeder Gemeinde vor. Diese reichen von den Kirchen in Pulkau und der Sanierung des Pulkautalerhofs über die Attraktivierung der Kellergassen in Zellerndorf, den Heiligen Stein, das Angerdorf in Retzbach und die Europawarte in Schrattenthal bis zur Perlmuttdrechslerei und zum Nationalpark Thayatal/Podyjí.

„Ihr seid auf dem richtigen Weg, arbeitet die Ideen weiter aus und haltet mich auf dem Laufenden“, zeigte sich der Landeshauptmann angetan vom Konzept, den darin enthaltenen grenzüberschreitenden Überlegungen und der breiten Beteiligung. Er betonte allerdings, dass es weitere ernst zu nehmende Bewerbungen gebe.