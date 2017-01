Zwei FF-Kameraden waren am Sonntag zur Mittagszeit bei ihrer Spendensammlung beschäftigt, als sie Rauch in der Znaimer Straße aufsteigen sahen; aus jenem Haus, in dem das Stadtcafé untergebracht ist. Nach Absprache mit Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Lehninger, der zufällig in Retz unterwegs war, wurden Drehleiter und Wärmebildkamera angefordert.

Der inzwischen informierte Mieter kam zum Einsatzort: Die Kameraden lokalisierten die Quelle, schnappten sich Feuerlöscher und brachten den Brand unter Kontrolle. Eine große Restmülltonne, zwei Holztüren, zwei Kunststofftafeln und ein Wasserschlauch standen in Flammen. Zur Sicherheit wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert, auch aus Ober- und Unternalb. Die FF löschte unter schwerem Atemschutz.

FF-Kommandant Markus Leidenfrost betont, dass nur durch das beherzte Eingreifen seiner Kollegen größerer Schaden abgewendet werden konnte. Als Brandursache gibt er Zigarettenrückstände an. Eine Reinigungskraft hatte in unmittelbarer Nähe einen mit heißer Asche befüllten Blechkübel abgestellt, teilt die Polizei mit.