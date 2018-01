„Herr Fachlehrer, jetzt bin ich Ihr Nachfolger!“ Herbert Neubauer muss noch heute lächeln: Der 13-jährige Mathias Schnabl brachte damit auf den Punkt, dass er den Platz seines Musikerkollegen in den Reihen der Stadtkapelle einnimmt. Der 63-Jährige ist genau so lange Mitglied, wie die Stadtkapelle alt ist, und nahm das beiderseitige 50-jährige Jubiläum zum Anlass für den Rückzug.

„Das Spielen an sich war nicht ausschlaggebend, aber das Marschieren und die Termine ... Das hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht.“ Neubauer war in Schnabls Alter, als er zur Musik stieß: „Es war eine Selbstverständlichkeit für mich“, prägte ihn sein Bruder Rudolf, Gründer der Musikschule Retz. „Er war auch mein Lehrer.“ Einen Grundstein hat er dann selbst gesetzt: Er gehört zu den Gründern der Stadtkapelle Retz.

Hauptschüler gründeten die Stadtkapelle Retz

„Ich erinnere mich sehr gut zurück. Alle Mitglieder waren Hauptschüler: Die dritte Klasse war der Kern, zum Teil sind Ältere dazugekommen.“ Als Rudolf Neubauer seine Funktion als Kapellmeister zurücklegte, wandte man sich an seinen Bruder. „Ich war seit 1975 an der Hauptschule Retz, hatte Musik als Fach, auch das Dirigieren“, erzählt der Retzer.

Er kämpfte mit Nachwuchsproblemen, blickt aber mit Stolz auf Erfolge zurück. „Wir sind jedes Jahr bei den Wertungen mitmarschiert, durchwegs erfolgreich. Ich kann mich nur an einen guten Erfolg erinnern, sonst hatten wir immer einen ausgezeichneten Erfolg.“ Die Musikschule war „die Lebensader“, sodass sich die Zahl der Musiker vergrößerte.

„Es hat sich viel geändert, wir haben am Anfang keine schwere Literatur spielen können“, erzählt Neubauer, der später Fagottist im Landesorchester war. Auftritte bei Festen oder in Kirchen standen im Vordergrund. Die Facette eines Konzertorchesters bildete sich aus: „Die Kapelle entwickelte sich in Richtung symphonische Blasmusik. Das geht über die Routine hinaus“, denkt er dabei an die Literatur.

„Jungen Musikern auf Augenhöhe begegnen“

Er kann sich vorstellen, dass das Programm vielfältiger und breiter wird – auch, weil mehr Dirigenten prägend wirken. „Dass vier bei uns dirigieren, finde ich sensationell“, freut er sich, dass Jüngere den Biss dafür haben.

„Die Nachwuchspflege ist wesentlich, aber da sind wir auf einem guten Weg“, findet Neubauer. „Man muss den Jungen auf Augenhöhe begegnen und ihnen das Gefühl geben: Du wächst hinein und gehörst dazu“, erklärt er. Ein gutes Miteinander steigere die Chance, dass Mitglieder bleiben.

„Dass ich selbst so lange mitspiele, das habe ich mir nicht gedacht“, lächelt Neubauer. „Irgendwann habe ich mir dann gesagt: Jetzt packst den 50er auch noch!“ Die Uniform hat er abgelegt, aber sorgsam aufbewahrt – nur, falls mal Not am Mann sein sollte.