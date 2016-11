Erfolgsbilanz für den Reblaus-Express: 21.400 Fahrgäste bedeuten ein Plus von 11 Prozent, womit die Linie Retz – Drosendorf deutlich über dem durchschnittlichen Passagierzuwachs der NÖVOG-Bahnen (Mariazellerbahn, Wachaubahn, …) liegt. 1.850 Fahrräder wurden befördert.

2017: Früherer Saisonstart als sonst

Erfolgreicher Reblaus-Express. Betriebsleiter Gerhard Soukup: „Es wurden erfreulich viele Packages gebucht!“ | NOEN

„Der Gruppensektor hat massiv zugelegt“, kann Reblaus-Express-Leiter Gerhard Soukup die erfreuliche Entwicklung erklären. „Es wurden viele regionale Packages gebucht.“ So profitierten vom Aufschwung der Erlebnisbahn auch die örtliche Gastronomie sowie die Retzer Attraktionen und Ausflugsziele wie etwa das Anglerparadies Hessendorf, die Stadt Drosendorf oder das Stift Geras.

2017 soll der Erfolgsrun anhalten. Dafür wird unter anderem früher als sonst – nämlich statt am 1. Mai bereits am Karsamstag, dem 15. April – in die neue Saison gestartet, die dann bis 29. Oktober dauert. „Die Gruppen-Aktivitäten werden wir natürlich fortführen und nach Möglichkeit noch verstärken“, erklärt Soukup. „Die Zahl der Kunden, die in diesem Zuge kommt, ist gut einzuschätzen, weil sie deutlich weniger wetterabhängig ist als die spontanen Zugfahrer.“

Bei den Packages wird es eine neue Kombinationsmöglichkeit einer Kellerführung in Retz mit der Zugfahrt geben. Schließlich wird die Zahl der Verkehrstage erheblich ausgeweitet, während die Anspruchsberechtigung für die Seniorenermäßigung von 65 auf 62 Jahre sinkt.