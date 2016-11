Der VinoSPA im Althof Retz ist eine Erlebniswelt auf fünf Ebenen mit über 1.000 Quadratmetern, die bereits viele Preise eingeheimst hat. „Schon im ersten Jahr seines Bestehens erhielt unser Spa eine Lilie im neuen Relax Guide 2017“, freut sich Bernd Kleinschuster, Direktor des Retzer Althofs. Eine Lilie in diesem Guide ist vergleichbar mit einer Haube in der Gastronomie.

Im aktuellen Relax Guide wurden 22 Prozent der über 1.000 getesteten Hotels mit Lilien ausgezeichnet, so auch der Retzer Althof, der eines von 16 Hotels war, die erstmals getestet wurden. Zusätzlich belegte der VinoSPA in puncto Wasserhygiene den ersten Platz in der österreichweiten Top-60-Wertung.

Auch architektonisch überzeugt der neue Wellnessbau; so wurde beim zehnten niederösterreichischen Baupreis unter 100 Einreichungen ein Anerkennungspreis verliehen. Beim Bewerb „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich“ ist der VinoSPA einer der Preisträger. Der eindeutige Kommentar der Jury: „Der respektvolle Dialog zwischen Alt und Neu erfolgt bautechnisch in vorbildlicher Weise und lässt das Gebäude zu einem statischen, architektonischen und denkmalpflegerischen Vorzeigeprojekt werden.“