Hollabrunns Stadtpolitiker schildern im Gespräch mit der NÖN, was 2017 gut oder auch weniger gut war.

Was vom alten Jahr geblieben ist .

Mit welchen Gefühlen sie auf das stadtpolitische Geschehen 2017 zurückblicken, welche Vorhaben realisiert werden konnten und was die größten Errungenschaften für die Stadtgemeinde im vergangenen Jahr waren, das wollte die NÖN zu Jahresbeginn von den Vertretern der Fraktionen im Gemeinderat wissen.

Gemischte Gefühle bei SPÖ und FPÖ

VP-Vizebürgermeister Alfred Babinsky beschreibt 2017 als arbeitsintensiv und herausfordernd, „natürlich auch bedingt durch die Situation mit dem Bürgermeister“, spricht er den Schlaganfall des Stadtchefs Ende Mai an. Grundsätzlich wurde die neue Situation durch die Unterstützung von allen Seiten gut bewältigt. „Wir können zufrieden sein, wir haben viel auf den Weg gebracht“, dankt Babinsky nicht zuletzt den Mitarbeitern im Rathaus.

„Das Erste, das mir einfällt, ist der Schicksalsschlag des Bürgermeisters“, muss auch Daniela Lichtecker, Klubobfrau der Bürgerliste Scharinger, an Bernreiter denken. „Da denkt man gleich an die eigene Gesundheit und daran, was im Leben wichtig ist.“

Gemischte Gefühle haben Sozialdemokraten und FPÖ. Als positiv beschreibt Alexander Eckhardt, Klobobmann der Roten, die Schaffung von neuen und teilweise geförderten Wohnungen im Stadtgebiet oder auch die Umsetzung einzelner Infrastrukturmaßnahmen in den Katastralgemeinden, wie etwa das Dorfhaus in Kleedorf. Nachholbedarf sieht er vor allem bei der Familienfreundlichkeit der Gemeinde. „Die Familien werden von Babinsky, Schneider und Co. im Regen stehen gelassen.“

Lausch sieht 2017 als „unspektakulär“

Christian Lausch, FPÖ, zeigt sich grundsätzlich zufrieden mit der Zusammenarbeit zwischen ihm und der ÖVP – „auch wenn die Mehrheitspartei immer nach ihrem Gutdünken entscheidet.“ Ansonsten sei 2017 unspektakulär gewesen, meint der Freiheitliche. „Auch durch den Austritt von Johann Mareiner hat sich nicht viel geändert“, meint er zum Bruch mit seinem Mitstreiter am Ende des Jahres (die NÖN berichtete). Er werde, so Lausch, auch 2018 den Bürger bestmöglich vertreten und Anträge stellen, um etwas zu bewirken, wie zuletzt das Schulstartgeld.

Dass der Kindergartenneubau auf den Weg gebracht wurde, nennt Babinsky als Errungenschaft für die Stadt. Dass der Standort am Ende doch weg vom Strudelteich und vom EVN-Umspannwerk verlegt werden konnte, vermeldet die Liste Scharinger ebenfalls als Erfolg. „Die Verlegung des Standorts war die beste Entscheidung, die in diesem Jahr getroffen wurde“, stimmt Denis Thompson von den Grünen zu und ergänzt: „Es freut uns, dass hier rechtzeitig auf die Einwände vieler Bürger und der Grünen gehört wurde.“

Zu den großen Erfolgen des Jahres 2017 zählt für die Grünen außerdem die Rettung des Kirchenwaldes und des Waldsportplatzes. „Auch, weil viele Hollabrunner bei der Sammlung von Unterschriften mitgeholfen haben“, begründet Thompson. Was das Fällen von Bäumen betrifft, würde er sich mehr Augenmaß von der ÖVP wünschen. Dass der Kirchenwald ein Naturpark bleiben soll und nun als vorübergehende Lösung eine Nutzung als Hundeauslaufzone geprüft wird, freut den roten Klubobmann ebenfalls.

Lausch zu Wasserpark: „Das war sehr negativ“

Dass sich in der ATSV-Causa rund um den Waldsportplatz letztendlich die Bürger durchsetzen konnten, sieht Lichtenecker als „Errungenschaft für die direkte Demokratie, über die sich nicht einmal die ÖVP hinwegsetzen kann“.

Ihr ehemaliger Parteikollege Christian Lausch nennt den Erhalt des Waldsportplatzes als Naherholungsgebiet ebenfalls als Errungenschaft des vergangenen Jahres. Er hätte aber gerne mehr solcher Erfolge gefeiert. Etwa beim Thema Wasserpark. „Das war sehr negativ“, spricht er den Kahlschlag an. „Ich hoffe, dass 2018 wieder ein Park daraus gemacht wird.“

Von dieser Aktion der Stadtgemeinde, die aufgrund des Eschensterbens die Bäume fällen musste, waren auch die Grünen schockiert. „Zwar wurde hier - nicht zuletzt auf unseren Druck hin - aufgeforstet; es wird aber Jahre dauern, bis die Bäume wieder eine ansehnliche Größe erreicht haben“, meint Thompson.

„Wir bemühen uns, Wünsche zu erfüllen und sind immer bereit, Kompromisse einzugehen“, sagt der Vizebürgermeister, der Prioritäten im vergangenen Jahr auch auf der wirtschaftlichen Seite sah. „Die Kommunalsteuer, die wir einnehmen, ist dabei eine Messlatte, die stetig nach oben geht“, spricht Babinsy von vielen Eröffnungen, die er 2017 miterleben durfte.

„Auch nicht lustig“ sei aber, dass sich Investor Reinhold Frasl, der ein innerstädtisches Einkaufszentrum plant(e), ein Dreivierteljahr überhaupt nicht gemeldet habe. Für sein Areal in der Fußgängerzone werde dieser es aber ebenso schwer haben, entsprechende Mieter zu finden, meint Babinsky.

Allgemein sei harte Arbeit gefragt, was die Innenstadt betreffe. „Da spielen so viele Faktoren mit, auf die wir nicht alle Einfluss haben“, gibt der Vize zu bedenken. Darum appelliert er unaufhörlich an die Konsumenten, auf Regionalität zu schauen. „Das klingt simpel, ist aber so.“ Es sei die einzige Chance, den einen oder anderen Laden ins Zentrum zu bringen. „Da fällt mir zum Beispiel mein Kollege Mörth ein, der hier prinzipiell gerne ein Geschäft hätte.“

„Beim Thema Wohnen sieht man die positive Entwicklung, die sich in den nächsten Jahren fortsetzen wird“, ist der Vizebürgermeister überzeugt. Die entsprechende Infrastruktur herzustellen, daran arbeite die Gemeinde. „Das setzt sich in anderen Bereichen fort“, führt Babinsky aus, etwa im Straßenbau und in der Kultur. „Im Stadtsaal hatten wir 300 Spieltage übers Jahr.“