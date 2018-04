Kulturstammtisch als Austausch Gleichgesinnter.

Mit dem Abgang von Serena Laker als Viertelsmanagerin der Kulturvernetzung fürs Weinviertel war auch der Kulturstammtisch verwaist. Nun ist seit Herbst 2017 eine Nachfolgerin in Person von Elisabeth Schiller gefunden. Und damit können sich Kulturtreibende – oder solche, die es noch werden wollen – mit ihren Sorgen, Fragen und behördlichen Fallstricken auch wieder im Rahmen eines Kulturstammtisches an die zuständige Viertelsmanagerin wenden.

Für Hollabrunn ist Donnerstag, der 12. April von 18 bis 20 Uhr, im Bierbeisl am Lothringerplatz 8 als Termin für den Kulturstammtisch terminiert. Schiller bietet allen Interessierten wertvolle – und vor allem kostenlose – Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Kunst- und Kulturprojekten.

Weitere Termine des Kulturstammtisches sind im Bezirk Mistelbach am 10. April im babü in Wolkersdorf, im Haus der Begegnung in Gänserndorf am 16. April und im Korneuburger G‘wölb am 17. April. Die Stammtische beginnen alle jeweils um 18 Uhr.