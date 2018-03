Dass die Bäckerei Hartner wirklich nichts anbrennen lässt, stellte sie beim internationalen Brotwettbewerb unter Beweis, wo sie zum NÖ-Sieger avancierte: „Wir haben 50 Produkte eingereicht, 45 davon haben eine Medaille geholt. Das spricht für ein gutes Sortiment“, schmunzelt Bäckermeister Bernd Hartner. Elf Produkte wurden mit Gold ausgezeichnet, 24 mit Silber und zehn mit Bronze.

„Bei uns rennt’s rund, wie bei einem Schweizer Uhrwerk“

Bis auf einige saisonale Erzeugnisse, wie zum Beispiel das Olivenbrot, gibt es jeden Artikel in der Bäckerei zu kaufen. Extra für den Bewerb wurde nichts kreiert. „Ich freu’ mich sehr, dass meine Leute so einen super Job machen – und das konstant“, ist Bernd Hartner voll des Lobes für seine Mitarbeiter. „Bei uns rennt’s rund, wie bei einem Schweizer Uhrwerk. Jeder ist am richtigen Platz.“

Natürlich sei er mit einer gewissen Erwartungshaltung in den Bewerb gegangen, da die Bäckerei Hartner ja schon in den Vorjahren viele Medaillen einfahren konnte. Dass er nun sogar als Bundeslandsieger hervorging „fühlt sich sehr gut an“, und dass beinahe jedes eingereichte Produkt eine Medaille bekam, sorge in der Bäckerei dafür, dass „die ohnehin schon gute Stimmung noch mehr steigt“, wie Hartner berichtet.

Abseits des Medaillenregens freut ihn, dass das Brot zu einem spannenden Thema geworden sei. Früher kam es vor allem darauf an, wer das billigste Brot anbietet. Jetzt gehe es darum, wer das beste Brot bäckt.