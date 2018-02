„Er hat mit 31. Jänner das Pachtverhältnis von sich aus aufgelöst“, erzählt Bürgermeister Herbert Leeb, weshalb die Gemeinde einen neuen Pächter bzw. Geschäftsführer für den Grabern-Wirt in Schöngrabern sucht. Dienstantritt: „ab sofort“, heißt es in der Stellenausschreibung der Gemeinde.

„Lupo“ reagiert noch recht gelassen

Während die Gemeinde also eifrig sucht, sagt Lokalbetreiber Alexander Kosteletzky, besser bekannt unter seinem Spitznamen Lupo, auf NÖN-Nachfrage recht gelassen: „Es dauert noch ein paar Monate, bis wir zusperren.“ Dass er seinen Pachtvertrag im Jänner gekündigt habe, sei eine falsche Information.

Warum die Gemeinde „ab sofort“ einen Nachfolger sucht, obwohl das Wirtshaus in Schöngrabern noch in Betrieb und die Sperrstunde nicht genau definiert ist, erklärt Bürgermeister Herbert Leeb so: „Wir wollen vorbereitet sein, wenn wir einen Wirt brauchen. Das ist der Punkt.“

Kosteletzky hat das Gasthaus an der Ampelkreuzung seit April des Vorjahres gepachtet. Seine Vorgänger waren Gerda und Hubert Hofstetter. Als diese den Ruhestand antraten, wollte sich kein Nachfolger finden. Schließlich kaufte die Gemeinde das Gebäude, um es zu verpachten. Kosteletzky, der in der Vergangenheit in der Bezirkshauptstadt, aber auch in Florida bereits Lokale betrieben hatte, fand sich als Pächter.

Gemeinde sucht Pächter oder Geschäftsführer

„Im Moment sind wir zweigleisig unterwegs“, sagt Leeb im NÖN-Gespräch. Denn die Gemeinde sucht nicht nur nach einem Pächter für das frei werdende Gasthaus, sondern auch nach Geschäftsführer, Koch und Servicepersonal. „Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, wie es weitergehen wird, darum geht unsere Suche in alle Richtungen“, will man sich alle Optionen offenlassen.

Ob das Gasthaus erneut verpachtet werden soll, oder es die Gemeinde mit einem Geschäftsführer selbst betreibt, werde in den nächsten Wochen, Ende Februar, Anfang März entschieden, so der Bürgermeister. Wenn die Gemeinde als Betreiber auftreten wird, dann sicher nur vorübergehend, wie Leeb betont. Denn: „Die Gemeinde ist kein Gasthaus.“