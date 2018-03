Der Schauplatz der Tat befand sich in Waitzendorf (Gemeinde Schrattenthal) im Bezirk Hollabrunn. Die Frau soll zwischen 9 und 10 Uhr mit einer Stichwaffe getötet worden sein. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Als Verdächtiger wurde nach ersten Informationen der 55-jährige Ehemann der Frau festgenommen.

Bürgermeister zeigt sich schwer geschockt

Schwer geschockt von der Bluttat zeigt sich Schrattenthals Bürgermeister Alfred Schuster. Mit der Familie habe er genauso wie Ortsvorsteher Johann Divotgey einen guten Kontakt gepflegt.

Schrattenthals Bürgermeister Alfred Schuster | NÖN

Der mutmaßliche Täter, zweifacher Vater, der in der Gemeinde bis zuletzt als Bauernbundfunktionär aktiv war, sei nur ein Jahr jünger als er, zwei Jahre lang ging man gemeinsam in Krems zur Schule.

„Von außen hat es für mich keine Anzeichen gegeben. Es ist völlig unverständlich und man sieht nicht, was in einem Menschen vorgeht und welche Tragödien sich in Familien abspielen. Der Ort ist gewaltig geschockt“, so Schuster.

Schock im Ort: „Die beiden waren immer sehr nett“

Die Ortsbewohner sind spürbar geschockt. Eine Waitzendorferin erzählt unter Tränen, dass sie das Paar gut gekannt habe, mit dem Opfer habe sie sehr oft gesprochen. „Die beiden waren immer sehr nett, sind viel gereist. Ich kann nicht fassen was passiert ist, mir geht das sehr nahe …“

Zuerst habe sie nur den Notarztwagen gesehen, als die Polizei eintraf, sei im Ort bereits durchgedrungen, dass es etwas Schreckliches passiert sein muss.