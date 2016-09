Goldene 50er und ein neues Prunkstück .

"Back to the 50s" hieß es am vergangenen Freitag beim Schulfest im Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn. Nagelneu ist der Turnsaal, der im Rahmen des Festes feierlich eröffnet wurde. Pünktlich zum Beginn des Schuljahres läutete eine Bläserfanfare einen neuen Abschnitt in der Geschichte des Schulsports am Aufbaugymnasium ein.