Am Dienstag, dem 30. Jänner 2018, fand am Department Informatik &Security der Fachhochschule St. Pölten der "Security Day 2018" statt.Geboten wurde eine mitreißend gehaltene Keynote von Dr. Wieland Alge - CEO / General Manager EMEA bei Baracuda Networks - zum Thema "Die Zukunft der IT-Sicherheit und ihr Einfluss auf unser Leben 2.0", in der er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einlud, die Zukunft der IT-Security aktiv mitzugestalten.

Je nach Interesse konnten die Schülerinnen und Schüler anschließend aus Workshops zu folgenden Themen wählen: „iOS Forensik - Unlocking iPhone Secrets“, „Physical Security“, „Memory Hacking“, „Google Hacking“, „Internet Privacy“, „Hands-on Industry 4.0“, „Data Science Innovations“, „Privacy Diskussion: Wie viel sind Sie wert?“, „System Exploitation - Wie Hacker Systeme gezielt angreifen“ und „Arbeiten am schlagenden Herzen - Die Heartbleed-Schwachstelle zum selber Testen“

Den Abschluss bildete eine Diskussion zu Thema „Ethik und Kriminalität: Wie verändert Digitalisierung unser Leben?“.

Von der zentralen Rolle, die der IT-Sicherheit - heute und in Zukunft - in allen Lebensbereichen zukommt und zukommen wird, konnten sich die zukünftigen Betriebsinformatiker an diesem Tag ein eindrucksvolles Bild machen.