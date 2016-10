Durch die Einführung eines Clusterdirektors oder -managers sowohl im Pflicht- als auch im Bundesschulbereich werde nur noch eine zusätzliche Führungsebene eingezogen, weil die Direktoren trotzdem bleiben, sagt Spitzengewerkschafter Kugler, Vorsitzender des Fachausschusses der Bundesbediensteten beim Landesschulrat für Niederösterreich.

„Die Reform ist ja ausgelegt bis 2025“

Die Einführung sogenannter Schulcluster – und zwar getrennt in Pflichtschulen und Bundesschulen – soll die „Bildungskraft“ der Region fördern. Der Clustermanager ist für Bildungsstrategie, Personalplanung und Zusammenführung der einzelnen Schultypen zuständig.

„Im Bereich der Bundesschulen wird jetzt schon die geplante Personalauswahl durch den Direktor gepflegt“, weiß Kugler. Ergo werde es hier keine gravierenden Änderungen geben. Auch jetzt schon seien die Landesschulräte bei den Bundesschulen nur mehr prüfendes Organ nach Vorgabe des Gesetzes.

„Die Reform ist ja ausgelegt bis 2025. Wohl wissend, dass bereits Pilotcluster 2017 eingeführt werden und diese dann als Muster- und Erfahrungsbeispiele dienen sollen“, erklärt der Gewerkschafter, der anmerkt, dass es bereits einige Bundesschulzentren gibt. „Das heißt, es sind an einem Standort zwei oder drei Bundesschulen gebäudetechnisch vereint. Das heißt aber nicht, dass es auch schul- und bildungstechnische funktioniert.“

Denn auch in diesen Zentren gebe es mehrere Direktoren und die Zusammenarbeit sei nicht immer sehr ertragreich. Inwieweit der gewünschte Erfolg in der Bildung durch Zusammenlegung von Schulen erbracht werden kann, können man noch gar nicht beurteilen.

„Fakt ist, dass die Schulpartner ziemlich entmachtet werden, dass die Länder durch diese Reform an Einfluss verlieren und die Position des Bildungsministeriums gestärkt wird“, sagt Kugler. Landes-, Fach- und Pflichtschulinspektoren sieht er dann nur noch in beratender Funktion und im Qualitätsmanagement.

Als Conclusio glaubt er nicht an Mehrwert

Spannend werde die Frage des Unterstützungspersonals sein. „Wo ist der neue Clusterdirektor mit seiner Direktion angesiedelt? Wie wird die personelle administrative Ausstattung dort sein?“ Noch spannender, so Kugler, werde die Frage, wer die administrativen Aufgaben für die Pädagogen übernimmt, wenn es wirklich den geplanten Mishcluster – also Pflicht– und Bundesschulen zusammen – gibt.

„Die Pflichtschulen haben kein Verwaltungspersonal und bei den Bundesschulen wird seit langem gespart, gespart und gespart“, sagt der Hollabrunner, der außerdem mit Spannung die Präsentation der Reform der Verwaltungseinrichtungen erwartet.

Kuglers Conclusio: „Ich glaube nicht, dass diese Bildungsreform einen Mehrwert für die Pädagogik, für die Schüler, für die Eltern oder für die Verwaltung bringt. Ich glaube, dass durch die Einführung zusätzlicher hierarchischer Ebenen erstens mehr Kosten entstehen und zweitens die Arbeit dieser neuen Führungskraft durch die äußeren Einflüsse (Befindlichkeiten der Schulleiter, Schulstandorte) enorm beeinträchtigt wird.“

Er sei sich ziemlich sicher, so der Gewerkschafter, dass Österreich auch in den nächsten Jahren bei den internationalen Studien wie „Pisa“ nicht besser abschneiden werde – ist sich aber gleichzeitig sicher , „dass unser jetziges Schulwesen von den Lehrinhalten in allen Bereichen eines der Besten weltweit ist. Studien hin oder her“.