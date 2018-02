Fasching wurde im Kanal versenkt.

Der Dorferneuerungsverein Seefeld-Kadolz organisiert seit Jahren einen großen Umzug am Faschingsdienstag in der Grenzlandgemeinde. Obmann Horst Peer konnte am Hauptplatz die Ortsmusik, viele Masken und Gruppen aus sieben geschmückten Faschingswagen begrüßen.

Bürgermeister Georg Jungmayer eröffnet das lustige Treiben. Dann führen die Wagen mit Musikbegleitung zur ersten Station beim Kaufhaus Thaller. Der Faschingsumzug endete beim Feuerwehrhaus, wo am Vorplatz eine Puppe im Kanal versenkt wurde. Damit war der diesjährige Fasching symbolische begraben worden.