Seefeld-Kadolz

Singvogelzählung: Wie geht das? .

Viele Singvögel überwintern in der landwirtschaftlichen Feldflur, aber was brauchen sie zum Überleben? Welche Vogelarten gibt es überhaupt? Und was können Landwirte und Jäger beitragen? Die Gutsverwaltung Hardegg will einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leisten und lädt zu einer Einschulung in der Singvogelzählung ein.