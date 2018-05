Sie tritt damit in die Fußstapfen von Primarius Rudolf Kuzmits, der mit 1. Juli 2017 den Ruhestand angetreten hatte.

Susanne Davies absolvierte in Hollabrunn auch ihre Turnusausbildung sowie die Ausbildung zur Fachärztin für innere Medizin. Am 1. Jänner dieses Jahres übernahm sie die Leitung der Abteilung für innere Medizin am Klinikum Hollabrunn.

„Ein Schiff gut zu führen gelingt nur dann, wenn alle gemeinsam die Segel richtig setzen“, will die neue Chefin ihren Fokus auf bestmöglicher Vernetzung aller Involvierten richten. Es sei besonders wichtig, stets lösungsorientiert, empathisch und wertschätzend zu agieren.

Tennis ist für die Mutter einer Tochter und eines Sohnes der perfekte Ausgleich zu ihrer anspruchsvollen Tätigkeit. Landesrat Stephan Pernkopf wünschte alles Gute für die neuen beruflichen Herausforderungen.