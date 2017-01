Beim Silvesterlauf des LCC Wien – der übrigens sein 40-jähriges Jubiläum feierte – ist es Tradition, dass sich viele Teilnehmer in schicke Kostüme werfen und den Ring entlang- laufen. Unter jenen, die nicht im alltäglichen Laufoutfit am Silvesterlauf teilnahmen, waren auch drei Feuerwehrmitglieder aus dem Land um Hollabrunn.

Privat

Wolfgang Heindl (FF Göllersdorf), Stefan Zoglauer (FF Schöngrabern) und Nina Habacht (FF Großweikersdorf) hatten sich aber nicht verkleidet. Sie traten bei dem Lauf in voller Feuerwehrmontur an. Konkret bedeutete das: die komplette Brandschutzausrüstung samt Atemschutzgerät auf dem Rücken; ein zusätzliches Gewicht von etwa 20 Kilo.

Trio setzte die Zuschauer in Staunen

„Von vielen Teilnehmern, die in Verkleidung oder Sportausrüstung an den Start gegangen sind, wurden wir anfangs belächelt“, erinnert sich Heindl. Einige bezweifelten, dass die Feuerwehrmitglieder den Lauf mit diesem Plus von 20 Kilo überhaupt bewältigen würden. Aber das Trio versetzte seine Zweifler und auch die Zuschauer in Staunen. „Die Feuerwehr gibt nicht auf, bis das Ziel erreicht ist“, war Heindl schon vorab sicher, dass die knapp 5,4 Kilometer lange Strecke entlang der berühmtesten Prachtbauten Wiens zu schaffen sein würden.

Motiviert waren die Feuerwehrleute nicht nur durch die anderen Teilnehmer, die sie überholten, sondern auch durch die positiven Zurufe der Zuschauer am Streckenrand. „Dadurch erreichten wir in einer sehr guten Zeit das Ziel“, sagt Heindl, der, ebenso wie Zoglauer, nach nicht einmal 34 Minuten die Ziellinie überquerte. FF-Kollegin Habacht war nach 47 Minuten im Ziel.