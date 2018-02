Zehn Tage war Arno Klien in China unterwegs. Er war als einziger Österreicher zu einer Konferenz in Altay eingeladen. Skihistorik und Skiarchäologie standen dort im Fokus von Experten aus neun Nationen.

„Altay soll sich als Hotspot der Wiege des Skifahrens etablieren“, berichtet der Hollabrunner über den Hintergrund der Konferenz. Dass der Wintersport tatsächlich dort seinen Ursprung hat, beweisen Höhlenmalereien, die steinzeitliche Skifahrer mit freier Ferse zeigen.

Klien durfte bei der Ski-Konferenz in Altay eine Vorlesung darüber halten, welchen Einfluss Österreich auf die Entwicklung des alpinen Skilaufens in Japan und China hatte. Er war der einzige deutschsprachige Vortragende. „Ich hab’ aber natürlich Englisch gesprochen, sonst versteht mich ja niemand“, lacht der Hollabrunner.

Gelungener Schnappschuss: Durch Zufall gelang es Arno Klien, dieses Foto vom Zieleinlauf des Telemark-Rennens zu schießen. „Das warsensationell“, ist der Hollabrunner begeistert. | privat

Er zeigte in seinem Vortrag, „dass die G’schicht an Österreich hängt“. Alles begann mit Theodor Edler von Lerch, der 1911 und 1912 als Militärbeobachter im Osten Chinas war. Dieser stand unter dem Einfluss Japans und wurde später okkupiert. Lerch begeisterte die Japaner für die alpine Fahrweise. Er unterrichtete hauptsächlich das Militär, Sportlehrer, Schüler und auch Frauen. „Das führte zu einer nachhaltigen Verbreitung und Begeisterung für den alpinen Skilauf im Land der aufgehenden Sonne“, erzählt Klien aus seinem Vortrag.

Bereits im vergangenen Jahr war der ehemalige Sportlehrer in Altay. Damals wurde ein Telemark-Klub gegründet. Heuer wurde bereits das erste Rennen für das Skifahren mit freier Ferse veranstaltet. Slalom, Sprünge, eine kurze Skating-Strecke, die Bewerbe waren vielfältig. Ein „absoluter Glücksfall“ ereignete sich für Klien während des Rennens: „Es ist sensationell – ich habe mein iPhone gezückt und einfach draufgehalten. So ist das Foto vom Zieleinlauf entstanden“, freut sich der 78-Jährige.

Schneesportarten sollen sich in China etablieren

In China herrsche ein Aufbruch in Richtung vielfältiger Schneesportarten, meint der Hollabrunner. „Und ich bin mit der kleinen Zech’n mit dabei“, schmunzelt Klien. Seine Kontakte reichen bis ins Olympische Komitee. Den Telemark als Disziplin bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking zu etablieren, ist das große Ziel der Community. Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, so werde es Bewerbe rund um die Winterspiele geben, weiß Klien.

Ob der Hollabrunner im nächsten Jahr wieder an der Konferenz in Altay teilnehmen werde? „Solange ich etwas einbringen kann, fahr’ ich hin“, schließt Klien eine erneute Reise nach China nicht aus. Neben der Konferenz und den spannenden Telemark-Bewerben im Zuge dieser wurden den Teilnehmern auch einige Exkursionen angeboten.

Zwischendurch fuhr der Hollabrunner selbst die Piste hinunter. „Einmal hatten wir minus 27 Grad“, erinnert sich Klien an das eisige Wetter, bei dem unter anderem die Höhlen besichtigt wurden, wo die Malereien der steinzeitlichen Skifahrer zu sehen sind.