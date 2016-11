10.500 Euro. Das ist die Summe, die beim diesjährigen Mauerlauf der Justizanstalt Sonnberg durch Sponsoren zusammengekommen ist. Es ist das beste Ergebnis der bisher fünf Benefizläufe. Dieses Geld bekommen Max und Alex, die beiden Söhne von Robert Sevcik. Der Leiter der Diensthundestaffel Guntersdorf erlag Ende April seiner heimtückischen Krankheit.

„Euer Papa ist ein sympathischer Kollege gewesen“

„Die Kinder und ich waren von der zahlreichen Teilnahme am Mauerlauf sehr berührt. Die Wertschätzung der Menschen gegenüber Robert ist sehr beeindruckend“, bedankt sich Michaela Kubica, Mutter der Burschen, bei den Läufern und Sponsoren. „Max und Alex waren unbeschreiblich gerührt, dass so viele Menschen ihre Hilfsbereitschaft zeigten.“

„Wir haben euren Papa gut gekannt, er ist ein sympathischer Kollege gewesen“, richtete Franz Neuteufel, stellvertretender Leiter der JA Sonnberg, seine Worte an die beiden Söhne. Darum freute es ihn besonders, die Familie mit dieser großen Summe unterstützen zu können. „Es gibt nichts Schöneres als geben“, ist auch Hartmann Schreiner stolz, mit dem Team des Sonnberger Justizsportvereins eine Veranstaltung zu organisieren, „die Sinn macht“.

Der Obmann lud zur Scheckübergabe nicht nur die Familie des Verstorbenen ein, sondern auch den engsten Kreis der Sponsoren. Der ehemalige Bezirkspolizeikommandant Walter Hafner ist in seinem Ruhestand für den Weißen Ring, den Klub der Exekutive und die IPA aktiv. Diese, die International Police Association, unterstützt soziale Projekte und Familien bei Todesfällen, so IPA-Verbindungsstellenleiter Wolfgang Bauer.

Auch Raika-Direktor Dungl gehörte zu den Sponsoren

„Wir haben 450 Euro gespendet, haben uns aber gedacht, das ist eigentlich sehr wenig“, schilderte Bauer, der seinen Dienst in der JA Göllersdorf tut. Darum fragte er in der NÖ Landesgruppe an, die 700 Euro zusätzlich überweisen wird, beim Bund wurde ebenfalls angeklopft. „Ich hoffe, die stocken noch einmal ordentlich auf.“ Es tue ihm leid, dass er der Familie nur Geld überreichen kann, den Kindern den Vater aber nicht zurückbringen kann.

Raika-Direktor Gerhard Dungl gehört ebenfalls zu den Sponsoren: „Ich hab’ euren Papa in den vergangenen Jahren gut kennengelernt“, erzählte er Max und Alex, dass auch sein Sohn in Schöngrabern Fußball spielte. In jenem Verein, in dem Sevcik zuletzt Jugendtrainer war.

Im Rahmen des Laufs und der Spendenübergabe sei auch den Kindern bewusst geworden, dass es unzählige Menschen gibt, die ihrem Vater auch nach seinem Tod noch die letzte Ehre erweisen und ihre Wertschätzung durch das soziale Engagement zum Ausdruck gebracht haben, beobachtete Michaela Kubica.