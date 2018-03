„Für unsere Fraktion ist dieses Ergebnis eine Bestätigung, unsere Vision von diesem nachhaltigen Projekt weiterzuverfolgen“, ist SPÖ-Klubobmann Alexander Eckhardt über das Ergebnis der NÖN-Umfrage erfreut.

SP-Klubsprecher Alexander Eckhardt | NÖN.at, privat

Als die NÖN von ihrer Community wissen wollte, was sie mit dem Hollabrunner Waldsportplatz tun würde, klickten 48,6 Prozent auf die Antwort „Naturpark“. 25,7 Prozent sprachen sich für Bauplätze aus.

Bestehende Angebote in Pläne einbeziehen

Eckhardt ist überzeugt: Die Schaffung eines Naturparks „Hollabrunner Wald“ als 24. Niederösterreichischer Naturpark wäre neben dem Schutz des größten zusammenhängenden Eichenwaldes in Österreich auch ein wichtiges touristisches Projekt für die gesamte Gemeinde.

Die Vision der Hollabrunner SPÖ: Am Gelände des Waldsportplatzes sollen neue Attraktionen errichtet werden, etwa ein Naturparkzentrum und ein Generationenspielplatz. Bestehende Freizeitangebote, wie die Koliskowarte, sollen ebenfalls einbezogen werden. Ziel sei, über den Naturpark „Hollabrunner Wald“ touristische Impulse zu setzen, um die Wertschöpfung in der gesamten Region zu heben „und die Lebensqualität in unserer Gemeinde zu sichern“, meinen die Sozialdemokraten.

60.000 Euro für Entwicklungskonzept

Aus Sicht der Roten wurde beim Thema Raumordnung ein wichtiger Schritt für die Gemeindezukunft gesetzt. Die SPÖ beantragte mehrmals, ein örtliches Entwicklungskonzept zu erstellen. Dies wurde zwar mehrmals durch die ÖVP abgelehnt, aber, so Eckhardt: „Im Voranschlag für heuer sind 60.000 Euro für Planungsleistungen vorgesehen, um dieses wichtige Instrument der Raumplanung zu erstellen.“

Durch ein solches Entwicklungskonzept könne laut SPÖ die Frage beantwortet werden, wo es im Hollabrunner Gemeindegebiet möglich ist, Bauplätze zu schaffen. Natürlich müsse die Gemeinde Maßnahmen setzen, um Baulandreserven zu lukrieren.