Am 15. September war es exakt 100 Tage her, dass Richard Pregler offiziell die Nachfolge von Werner Gössl als Bezirksvorsitzenden der Sozialdemokraten antrat. An diesem Tag traf die NÖN den Immendorfer zu einer ersten Bilanz.

NÖN: Wie haben Sie Ihre ersten 100 Tage als Bezirksvorsitzender der SPÖ erlebt?

Richard Pregler: Es war eine total spannende und herausfordernde Zeit. Es hat sehr viel Austausch stattgefunden, ich habe eine Menge neuer Leute kennengelernt. Es macht total viel Spaß und ich bin immer motiviert, Neues zu machen.

„Habe mit dem Schlimmsten und mit dem Schönsten gerechnet“

Was hat Sie am meisten überrascht?

Eigentlich gar nichts, ich habe mit dem Schlimmsten und mit dem Schönsten gerechnet.

Was war das Schönste bisher?

Als ich in Pleißing als erster begrüßt wurde und als erster eine Laudatio halten durfte. Das war einfach cool.

Und das Schlimmste?

Als ich eine Trauerrede für einen verdienten Genossen gehalten habe. Das bin ich einfach nicht gewöhnt, aber es gehört eben auch dazu.

Welchen Bereich in Ihrer neuen Tätigkeit haben Sie unterschätzt?

Den Weg zwischen den Veranstaltungen (lacht). Man muss einen Parkplatz finden, kommt nicht zum Essen ... Ich bin es gewöhnt, viel unterwegs zu sein, das bin ich als Chef der Kinderfreunde ja auch. Von unseren Mitgliedern und Freunden bin ich gut aufgenommen worden. Natürlich gibt es Wünsche und Forderungen - auf die versuche ich, einzugehen.

Sind Sie gern Bezirksvorsitzender?

Ja, ich bin‘s gern. Ich hab‘ mich im Vorfeld aber ehrlich gesagt erst mit dem Gedanken anfreunden müssen, mir diese Arbeit anzutun. Aber ich habe rasch gemerkt, dass ich viel Unterstützung habe. Ich kann meine Stärken gut einbauen. Und in den Bereichen, in denen ich nicht so stark bin, da bin ich durch meine vier Stellvertreter gut ausgeglichen.

Was werden die nächsten großen Herausforderungen – abgesehen von den bevorstehenden Wahlen – für Sie sein?

Dass das Neue im Bezirk auch in unsere Ortsgruppen getragen wird. Ich möchte da sein, Präsenz ist ein wichtiges Thema für mich. Es soll wirklich bei allen ankommen, dass es die SPÖ gibt, darum ist die Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiges Thema für mein Team und mich.

Was ist Ihr großes Ziel?

Ein Mandat für den Bezirk zu schaffen. Ich freue mich schon, was dann alles möglich sein wird. Wenn die andere Seite endlich aufwacht und merkt, dass es auch noch jemand anderen gibt. Dann wird das Arbeiten ein ganz anderes sein.

Was erwartet die Hollabrunner im Wahlkampf?

Das Aufwärmen hat bereits begonnen, die erste Plakatwelle ist draußen. Uns ist es aber wichtiger, in den Haushalten präsent zu sein. Das schaffen wir mit persönlichen Besuchen, aber auch mit den SPÖ-Zeitungen. Alle Ortsgruppen, die bisher noch keine hatten, denen stellen wir jetzt Geld und Know-how zur Verfügung.

„Haben den besten Spitzenkandidaten, Christian Kern ist ein Hit“

Im Nachbarbezirk Mistelbach hat der ÖVP-Gemeindeparteiobmann bekannt gegeben, dass SPÖ-Kandidatin Melanie Erasim bei den Nationalratswahlen seine Stimme bekommen wird.

Beim ÖVP-Obmann in meiner Gemeinde kann ich mir nicht vorstellen, dass er mich wählen würde (lacht). Man kann sowas aber schon machen, vor allem, wenn man, wie in Rabensburg, die Kandidatin persönlich kennt. (Anmerkung der Redaktion: Mittlerweile hat der ÖVP-Obmann zurückgerudert.)

Es gibt Gerüchte, dass Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil neuer Parteichef werden könnte, falls die SPÖ bei der Nationalratswahl nicht Erster wird.

Christian Kern bleibt Parteichef. Ich habe – auch von ihm – noch nichts Gegenteiliges gehört. Der is einfach ein Hackler und genau der Richtige für den Job.

Stichwort Mindestlohn. Die SPÖ will diesen auf 1.500 Euro festliegen. Wie ist das finanzierbar?

Der Steuerfreibetrag soll auf 1.500 Euro erhöht werden. Das ist ein guter Abtausch. Mit dem Geld, das hier den Menschen bleibt, kauft sich ja keiner seinen dritten Ferrari. Aber das Geld wird wieder ausgegeben. Es ist ein absolutes Win-Win-Spiel. Geht‘s den Leuten gut, dann geht‘s auch der Wirtschaft gut.

Als Wähler hat man am 15. Oktober sehr viele Möglichkeiten, wo man sein Kreuzerl manchen kann. Warum sollte man es ausgerechnet bei der SPÖ und Richard Pregler machen?

Wir haben mit unserem Bundeskanzler den besten Spitzenkandidaten. Christian Kern ist ein Hit. Was er in kurzer Zeit umgesetzt hat, das hat die Regierung in mehreren Perioden nicht geschafft. Er hat neuen Schwung in die Partei gebracht, sich bei den Wählern, die wir verloren haben, entschuldigt. Und ich bin der im Bezirk, der mit viel Energie und Kraft und enorm viel Einsatz versucht, etwas zu erreichen. Wenn wir die Unterstützung der Wähler bekommen, wird man sehen, was ich alles leisten kann. Ich habe den notwendigen Blick in die Zukunft.