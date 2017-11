Schüler und Lehrer gewährten an 15 Stationen Einblick in die Tourismusschule.

„Es war höllisch viel los“, war die Wirtschaftspädagogin Martina Widhalm höchst erfreut über den Ansturm der jungen Gäste am Tag der offenen Tür in der Tourismusschule. Am Freitag und Samstag öffneten sich die Pforten für potenzielle Schüler. Das Angebot wurde an 15 Stationen präseniert: Unterrichtsfächer wurden erläutert und die Vorzüge der Schule angepriesen.

Erste Prognosen besagen, dass die HLT nächstes Jahr wieder mit drei starken Jahrgängen starten kann. Direktorin Barbara Sablik-Baumgartner freute sich zudem über die vielen Absolventen, die gekommen waren.