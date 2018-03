Vergangenen Mittwoch wurden vom Land NÖ überraschend drei Therapeutische Gemeinschaften (TG) gesperrt und die Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht ( wir hatten berichtet, siehe hier und unten), darunter auch jene in Sitzendorf. Es habe sechs Besichtigungen in den Einrichtungen vor Ort gegeben – in Jaidhof (Bezirk Krems), in Sitzendorf, in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) sowie in der Zentrale in Neufeld an der Leitha.

Versäumnisse auf beiden Seiten

Sämtliche Ergebnisse seien in einen über 250-seitigen Bericht eingeflossen. Man habe sowohl aufseiten der privaten Einrichtung als auch aufseiten der Kinder- und Jugendhilfe Versäumnisse festgestellt und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen.

„Darunter finden sich unter anderem die Empfehlungen, dass die Verträge mit dem Träger der geprüften Einrichtungen in Ebenfurth, Sitzendorf und Jaidhof aufgelöst werden, Sachverhalte strafrechtlich und durch die Innenrevision geprüft werden sowie die Organisation der Aufsicht der Kinder- und Jugendhilfe NÖ evaluiert und verbessert wird“, erklärt die Leiterin der eingesetzten Sonderkommission, Rechtsanwältin Simone Metz. Der Betreiber der TGs, Hermann Radler, wehrt sich: „Die TGs werden alle rechtlichen Mittel ergreifen.“

Einige Vandalenakte durch TG-Bewohner

„Dort waren Kinder aus tristen Familien untergebracht“, sagt Sitzendorfs Bürgermeister Martin Reiter, der von der Zwangsräumung selbst aus den Medien erfuhr. Drei bis vier Jugendliche seien hier untergebracht gewesen, Betreuer habe es genug gegeben, meint Reiter. Dennoch gab es einige Probleme. „Jedes Kind braucht seinen Freiraum, das sehe ich ein. Die Aufsicht hätte aber intensiver sein können“, erinnert sich der Gemeindechef an einige Vandalenakte, die auf das Konto der TG-Bewohner gingen.

„In den örtlichen Schulen waren die Kinder je nach Möglichkeit integriert“, erzählt er. Bereits im Jahr 2007 mussten Kinder aus Sitzendorf wegziehen, als die Tätigkeit der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinenz von Paul endete. Nach 120 Jahren konnten die Ordensschwestern das Personal aus den eigenen Reihen für das Kinderheim am Klosterplatz nicht mehr stellen. 15 Kinder waren betroffen.

Kinder bettelten um Verbleib im Ort

Bei der damaligen Übersiedlung hatte die Bevölkerung den Eindruck, dass die zuständigen Behörden die Umstände und Situation der Kinder nicht wahrnahmen. Zermürbende Monate zwischen Hoffen und Bangen hatten die jungen Bewohner des Heimes zu verkraften. Die Kinder bettelten in der Schule um den Verbleib im Ort. Das Kinderheim und ein Gebäude am Ortsrand mit Garten waren im Besitz des Ordens.

Im Februar 2007 meldete sich ein Interessent, der das Heim weiterführen wollte – Hermann Radler. Da das Haus schon so lange im Besitz des Ordens war, hatten die Bewohner zwar ein gemütliches Heim – es entsprach aber nicht mehr den damals aktuellen gesetzlichen Bauvorschriften für einen neuerlichen Betrieb. Radler erwarb die Liegenschafte n. Im Jahr 2014 war der Umbau des kleineren Gebäudes fertig und es entstand die TG.

Was mit dem seit zehn Jahren leer stehenden Gebäude am Klosterplatz und dem bis vor Kurzem bewohnten Haus passiert? „Diese Frage kann ich nicht beantworten“, sagt der Bürgermeister. „Das Gebäude gehört uns ja nicht, es gehört der TG.“