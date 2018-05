In Neil Simons „Gerüchte … Gerüchte …“ bewegt sich das Personal auf sehr glattem gesellschaftlichen Parkett. Das Bürgermeisterpaar Myra und Charlie Brooks hat Freunde zu seinem zehnten Hochzeitstag eingeladen. Nacheinander treffen die Gäste ein. Doch weder Myra noch Charlie können sie begrüßen.

Myra ist spurlos verschwunden, Charlie hat sich angeschossen. Anfangs bemühen sich die Freunde, das mysteriöse Verschwinden der Gastgeberin sowie den vermeintlichen Selbstmordversuch des Gastgebers voreinander zu vertuschen, um ihren Ruf zu wahren. Dabei verstricken sie sich zunehmend in einem Gestrüpp von Lügen.

Und wie das so ist bei einer ordentlichen Boulevardkomödie, auf eine Katastrophe folgt ganz bestimmt die nächste. Durch die brillanten Dialoge gilt das Stück als Klassiker und wurde nach der Uraufführung, Ende der 1980er-Jahre, mehr als 600 Mal am New Yorker Broadway aufgeführt. Nun hat auch das tww das Stück für sich entdeckt. Leichte Kost passend zu den sommerlichen Temperaturen. Und nach langer Zeit führt Prinzipalin Franziska Wohlmann-Pfeifer wieder selbst Regie.