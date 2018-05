Die Angriffe der Roten auf VP-Stadtrat Günter Schnötzinger gehen in die nächste Runde: „Anstatt endlich einmal Klartext zu reden und über die Entwicklungen der Schutzmaßnahmen zu informieren, beschwichtigte er und wies wieder einmal auf Gespräche und Prüfungen hin“, heißt es in einer Aussendung der SPÖ.

Gemeint ist der Hochwasserschutz in Breitenwaida. Wie berichtet, geht es den Sozialdemokraten bei der Umsetzung zu langsam. Günter Schnötzinger ist als Stadtrat zuständig. Im NÖN-Gespräch sagte er, dass der Pucherbach aktuell keine Gefahr darstelle, Gespräche mit Grundeigentümern geführt würden und es natürlich Überlegungen für zusätzliche Sicherungsmaßnahmen gebe.

„Das war wohl leider nur heiße Luft“

SPÖ-Klubobmann Alexander Eckhardt ist verwundert, immerhin habe die ÖVP im vergangenen Jahr von großen Fortschritten, einer beauftragten Planungsleistung und anderen bevorstehenden Maßnahmen in Breitenwaida berichtet. „Das war wohl leider nur heiße Luft“, meint Eckhardt.

Schnötzinger bestätigt im Gespräch mit der NÖN, dass Studien in Auftrag gegeben wurden. Etwa für den Bereich des Pucherbachs. Dieser sei aktuell für ein 100-jährliches Hochwasser ausgelegt. Dass die SPÖ versuche, die Menschen einzuschüchtern und zu verängstigen, sei ein rein politisches Motiv und verwerflich. Es gibt Planungen im Bereich hinter dem Breitenwaidinger Friedhof. Der Einlauf vom Pucherbach in den Göllersbach wird vielleicht noch heuer entschärft, zählt Schnötzinger weitere geplante Schutzmaßnahmen auf.

SPÖ-Vorwurf: ÖVP will kein Geld investieren

Dass die Brücke zwischen Herrengasse und Borschgasse aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht mehr errichtet werden soll, glaubt Peter Tauschitz, SPÖ-Mandatar aus Breitenwaida, nicht. „Viel richtiger ist, dass einfach kein Geld für die Katastralgemeinden aufgewendet werden will.“ Breitenwaida werde von der ÖVP seit Jahren stiefmütterlich behandelt. Notwendige Investitionen würden ausbleiben oder vertagt werden. Als Beispiel nennt er die Brücke über den Göllersbach bei der Hubertussiedlung. „Die steht weiter in den Sternen …“, sagt der Gemeindemandatar.

„Das Vorgehen der SPÖ ist der Sache nicht dienlich“

„Ich habe nie eine Brücke versprochen“, entgegnet Schnötzinger und erinnert daran, dass gerade Brücken bei Hochwasser zur Gefahr werden können. Über den Vorwurf, die Katastralgemeinden würden stiefmütterlich behandelt werden, kann der Stadtrat nur den Kopf schütteln. „Der Ausdruck ,heiße Luft‘, um das Wording der SPÖ zu verwenden, ist hier sehr treffend.“ Es fließe viel Geld und Mühe in die Katastralgemeinden, vor allem in Breitenwaida. In kontrolliertes Wachstum der größten Hollabrunner Katastralgemeinde werde investiert, es gebe öffentliche Gebäude, die genutzt werden können, und „wir investieren auch in den Nahversorger“.

„Das Vorgehen der SPÖ ist der Sache nicht dienlich“, würde Schnötzinger das direkte Gespräch bevorzugen. Er wiederholt: „Sachdienliche Mitarbeit ist jederzeit erwünscht.“