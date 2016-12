„Der Teilbezirk Retz hat vieles geschaffen. Aus dem ehemaligen Problemfall Althof wurde viel gemacht“, zollt Landtagspräsident Hans Penz der Weinstadt seinen Respekt. Jeder Bürgermeister versuche, die Infrastruktur zu erhalten und zu erweitern.

„Die Vorbereitung muss exakt sein“

Bürgermeister Helmut Koch ließ keine Gelegenheit ungenutzt, um Penz darauf hinzuweisen, dass sich die Städte Retz und Znaim um die Landesausstellung 2021 bewerben. „Die Vorbereitung muss exakt sein“, riet der Landtagspräsident. Und: „Das Projekt soll so konzipiert sein, dass es auf jeden Fall gemacht wird, auch wenn es nicht zur Landesausstellung kommt.“

Was im Weinkompetenzzentrum im Retzer Landesweingut alles vor sich geht, das erklärten ihm Gerhard Gschweicher und Johannes Roch ganz genau. Den Landtagspräsidenten interessierte besonders, wie und von wem die zwölf Hektar Weingarten, die im Besitz des Landesweinguts sind, bewirtschaftet werden. Gemeinsam mit den Schülern werden auf dieser Fläche Bodenarbeiten, Schnitt- oder auch Pflanzenschutzversuche durchgeführt.

Im Versuchslabor: Hans Penz (l.) auf den Spuren der Mikrovinifizierung. | NOEN

Zum Retzer Landesweingut gehört auch das Hollabrunner Landesweingut samt Landwirtschaftlicher Fachschule. Letzteres hat seinen Betrieb komplett auf bio umgestellt, während das Retzer weiter als konventioneller Betrieb geführt wird.

„Etwa 30 Prozent unserer Schüler kommen aus Biobetrieben“, erklärt Gschweicher. Dem werde nun Rechnung getragen, auch diese Schüler können sich ausprobieren. Die Mikrovinifikation ist ebenfalls ein Standbein der Retzer. Hier werden in Kleinstgebinden verschiedenste Versuche mit dem Rebensaft gemacht.

Von allen Retzerland-Bürgermeistern empfangen

Um Wein geht es im Betrieb von Roman Langer genauso. Er hat die Weinkellerei 2007 übernommen und bezieht von etwa 200 Lieferanten seine Trauben. „Wir sind wie das Lagerhaus, nur keine Genossenschaft“, erklärt er die Struktur.

Die Trauben werden in der Weinkellerei verarbeitet, vom Most bis zum Wein. Derzeit wird mit drei großen Pressen gearbeitet, nächstes Jahr soll erweitert werden.

Gerhard Pollak beeindruckte Hans Penz mit Spenglerarbeiten. | NOEN

Im Althof wurde der Landtagspräsident von allen Retzerland-Bürgermeistern empfangen. Penz zeigte sich beeindruckt, wie gut sich der Althof weiterentwickelt hat. Der neue VinoSpa mit beheiztem Außenpool und die verschiedenen Behandlungen können sich sehen lassen.

Dass sich in Retz nicht alles nur um den Wein dreht, das zeigte ein Betriebsbesuch in der Spenglerei und Dachdeckerei Pollak. Seniorchef Gerhard Pollak zeigte sein Handwerk.

Außerdem machte er Penz darauf aufmerksam, dass es seiner Meinung nach besser wäre, wenn Schüler bereits am Beginn eines Schuljahres in die Betriebe schnuppern kommen würden, anstatt – wie jetzt üblich – zum Schulschluss. Dann könnten die Jugendlichen schon früher herausfinden, in welche Richtung ihre Ausbildung gehen soll und diese forcieren.