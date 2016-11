Der junge Mann verlor in einer leichten Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Dabei wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen. Koller erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen (NÖN.at hatte berichtet, siehe unten).

Die Mitglieder der FF Jetzelsdorf sind zutiefst bestürzt, sie beschreiben ihren Kameraden als hilfsbereiten Menschen, dessen Lachen beim nächsten Feuerwehrfest sicher fehlen wird.

Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe Ihrer Hollabrunner NÖN!