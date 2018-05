Pfeile und eine runde Scheibe: Dart benötigt im Grunde genommen nicht viel; der Sport hat sich aber weiterentwickelt. Automaten sind nicht gerade billig. Ein Verein hat die Spielmöglichkeiten in Retz dennoch ausweiten können.

Rene Katrnoska, Marcell Schweitzer und Nedeljko Radic haben sich mit Freunden zusammengetan und ein Haus für diesen Zweck gefunden. Etliche Automaten und Dart-Scheiben stehen im früheren Walzer-Büro neben der Easy Drivers-Filiale. Karl Breitenfelder hat einen Teil des Erdgeschosses an den im April 2017 gegründeten Verein „Dartclub Retz“ vermietet.

Ein Treffpunkt, der noch viel vorhat

Die Mitglieder waren fleißig: Sie investierten in die Einrichtung der Teeküche, zogen eine Zwischenwand ein, erweiterten den Sanitärbereich auf drei Toiletten. Das Beisammensein ist nicht die einzige Motivation.

Der Club will für Klein wie Groß ein Treffpunkt sein – und veranstaltet Turniere. Er ist seit April im Liga-Betrieb der NÖ Dartsport-Organisation (NDSO) aktiv. „Wir dürfen dabei mit unseren Automaten spielen“, erklärt Schweitzer. Der Mitgliederstand beläuft sich derzeit auf 17 Personen aus Retz und Umgebung; bei Turnieren wird aus St. Pölten, Laa an der Thaya oder dem Waldviertel angereist. „Dart ist voll im Kommen!“

Der Kassier hofft auf mehr: „Wir wollen immer größer werden und eine Art Freizeitarena aufbauen.“ Tischtennis, Billard, Wuzzler, Playstation und X-Box schweben ihm vor. „Dazu fehlt jetzt ein bisschen das Geld“, lächelt er. Immerhin kostet ein gebrauchter E-Dart-Automat, wie sie in Retz stehen, 2.000 Euro; ein neuer doppelt so viel.

Der Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge. „Im Prinzip erhalten sich die Mitglieder selbst“, so Schweitzer. Der „Dartclub“ ist zudem beim Weinlesefest, Kürbisfest und Adventmarkt in Retz mit einem Stand vertreten – und strebt die gastronomische Konzession für eine ordnungsgemäße Verpflegung auch im Vereinshaus an.