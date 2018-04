„Ich war nur der, der das Ganze ein bissl in Bewegung gesetzt hat“, gibt sich Helmut Haberfellner bei der offiziellen Scheckübergabe an Sebastian Lehner bescheiden.

Der Guntersdorfer fuhr (medial begleitet von der NÖN) mit dem Fahrrad von Karlsdorf über die Alpen nach Rom, um für den kleinen Sebastian Spenden zu sammeln. Der Sechsjährige kann sich nicht verständigen, da es bei seiner Geburt Komplikationen gegeben hat. Das soll ein Sprachcomputer ändern, der knappe 25.000 Euro kostet. Dafür radelte der 65-Jährige.

Von Spendensummer überwältigt: "Ich war hin und weg!"

„Ich war hin und weg, damit hätten wir gar nicht gerechnet“, ist Haberfellner überwältigt von der Spendensumme. Bis zur Übergabe im Guntersdorfer Feuerwehrhaus waren über 43.300 Euro zusammengekommen. Was mit dem „Überschuss“ passieren wird, ist bereits klar: Das Badezimmer im Haus von Sebastians Großeltern, Carola Lehner und Hannes Gruber, wird behindertengerecht umgebaut.

„Ich bin selbst pflegender Angehöriger“, stellte sich Jürgen Schnabler von der Firma „mechatron“ vor. Er hat selbst einen behinderten Sohn, der sich dank eines Sprachcomputers verständigen kann. 6.000 Menschen habe Schnablers kleine Firma, die aus ihm und vier weiteren Mitarbeitern besteht, schon mit Sprachcomputern versorgt.

Der Fachmann erklärte, wie das Gerät mit den Augen gesteuert werden kann. Wolfgang Prochazka, Präsident des Kiwanis Club Hollabrunn-Weinviertel

durfte Sebastians Sprachcomputer ausprobieren; „mechatron“ wird Sebastian und seine Familie ein Jahr begleiten, damit sie den richtigen Umgang mit dem Gerät erlernen. „Zunächst erstellen wir mit Carola eine Wortliste, die Sebastians Lebensumfeld betrifft“, erklärt Schnabler.

Altbürgermeister Bradac: "Das ist einmalig in Guntersdorf"

„Es ist ganz toll, was ihr da initiiert habt, das ist einmalig in Guntersdorf“, war es Altbürgermeister Günther Bradac ein Bedürfnis, einige Worte an seinen langjährigen Freund Haberfellner zu richten. „Früher bist du nur beim Würstelstand g’sessen“, erinnert er sich schmunzelnd, bevor er Helmut und Herta Haberfellner ein kleines florales Dankeschön überreichte.

„Ohne Herta wär‘ ja gar nichts gegangen“, ist es dem 65-jährigen Spendenfahrer wichtig, sich bei seiner Frau zu bedanken, die ihm auf seiner Tour nach Rom mit dem Pkw begleitete.

Beeindruckt von der großen Welle der Hilfsbereitschaft

Die beiden sind auch Wochen nach der Fahrt noch überwältigt von den Erlebnissen und der großen Welle der Hilfsbereitschaft. „Ich habe so viele berührende E-Mails bekommen“, berichtet Haberfellner etwa von einem arbeitslosen Mann, der ihm erklärte, warum er „nur“ 50 Euro spenden konnte. „Ich freue mich über jede Summe“, betonte Haberfellner, dass Sebastian und seiner Familie mit jedem Euro geholfen sei.

Es gab aber auch einige Großspender, insgesamt waren es 17, die helfen wollten. Manche wollen anonym bleiben. Zu den Großspendern gehört auch der Kiwans-Club Hollabrunn, der 3.000 Euro beisteuerte. „Das ist genau das, wofür Kiwanis da ist“, erzählte Wolfgang Prochazka. Die Vereinigung, die 1950 in Detroit gegründet wurde und 1969 nach Österreich kam, sei neben der Unicef die größte Organisation weltweit, die sich für behinderte oder benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. Soforthilfe und Regionalität sind den Kiwaniern wichtig. Prochazka beziffert das Spendenvolumen im vergangenen Jahr mit 25.000 Euro.